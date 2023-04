Pollo Vignolo creó un apodo xenófobo para un jugador de River y los hinchas lo liquidaron: "Vergüenza"

El Pollo Vignolo le creó un apodo xenófobo a un jugador de River y los hinchas fulminaron al relator de ESPN en las redes sociales. Y hasta hablaron de "vergüenza ajena".

Sebastián "Pollo" Vignolo le creó un apodo xenófobo a un jugador de River y los hinchas lo destrozaron en las redes sociales. El relator de ESPN Premium insistió en el partido frente a Independiente, en el Estadio Monumental, con un sobrenombre discriminador que desató la ira de muchos fanáticos en Twitter.

La decisión del conductor de F90 fue decirle "Venezuela" a Salomón Rondón, delantero nacido en ese país que entró a la cancha a los 68 minutos por Lucas Beltrán. El hecho de llamar al futbolista simplemente por su nación de origen provocó el repudio generalizado de los seguidores del "Millonario".

Cada vez que el atacante de la Selección "Vinotinto" tocaba la pelota, el relator mencionaba al país en el que nació. El entrenador Martín Demichelis, su excompañero en Málaga de España, le dice "Salo". Sin embargo, Vignolo optó por llamarlo "Venezuela", por lo que en Twitter se viralizaron ciertas respuestas durísimas por parte de los fanáticos. Algunas de las más lapidarias fueron: "Es el peor apodo del planeta Tierra", "ESPN se cae a pedazos", "me pone muy nervioso", "qué odio me da" y "me da muchísima vergüenza ajena".

Cuándo juega River: próximo partido vs. Atlético Tucumán

El equipo de Demichelis, líder de la Liga Profesional, visitará al de Lucas Pusineri por la fecha 14. El partido será el viernes 28 de abril de 2023 a las 21.30 horas en el Estadio Monumental José Fierro. La transmisión en vivo en la televisión, el streaming online y el árbitro de este compromiso todavía no fueron confirmados.