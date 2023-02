Pocho Lavezzi quemó en vivo a Cuti Romero en ESPN Star+ y se quería morir: "Uy, boludo"

Pocho Lavezzi "quemó" en vivo a Cuti Romero en ESPN Star+, mientras analizaba Milan vs. Tottenham junto al Kun Agüero por la Champions League. "Uy, boludo", se arrepintió rápidamente el exjugador.

Ezequiel "Pocho" Lavezzi "quemó" en vivo a Cristian "Cuti" Romero en ESPN Star +, mientras analizaba junto a Sergio "Kun" Agüero el gol con el que Milan derrotó a Tottenham por 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Los dos exjugadores de la Selección Argentina fueron convocados para reaccionar al aire a algunos partidos de este torneo, aunque en este caso al ex San Lorenzo le jugó una mala pasada en la TV.

Si bien los dos exatacantes estuvieron en vivo con el encuentro entre el PSG de Lionel Messi y Bayern Münich, una vez culminado dicho cotejo la producción del programa dispuso que analizaran el gol de Brahim Díaz con el que el campeón de Italia derrotó por la mínima diferencia al elenco inglés como local. En el arranque de la jugada, un pelotazo largo dejó a Romero mano a mano con Theo Hernández en el salto.

Allí se observa cómo claramente el lateral izquierdo francés, rival del ex Belgrano en la final del Mundial de Qatar 2022, se impuso claramente en el duelo aéreo con el central argentino. Luego llegó el remate que tapó el arquero Fraser Forster y, en el rebote, el tanto de Díaz que definió el encuentro cuando apenas iban 7 minutos del primer tiempo.

"¿Vamos a ver el gol del Milan, nos informan?", introdujo Agüero. "Dale", acotó su compañero. "¡Uy! ¿Quién es ese rubio?", se sorprendió el ex Independiente. "¡No, el defensor muy mal!", opinó el ex Napoli. "Eso es foul me parece, eh", opinó el ex Atlético de Madrid. "No, no es foul", difirió el santafesino.

El Pocho Lavezzi liquidó al Cuti Romero en vivo en Star+.

"Ese es Theo Hernández, ¿no? Igual el defensor, para mí, mal. Fijate que está plantado con las dos piernas...", dijo Lavezzi al aire, sin haberse dado cuenta de que se trataba de su compatriota. Al instante, cuando llegó la repetición en el primer plano, se quiso morir cuando apreció que el que había perdido el duelo aéreo individual era Romero. "¡Uy, lo estoy matando al Cuti, boludo! ¡Cualquiera!", se arrepintió "Pocho".

"Pero para mí es foul, eh", insistió el ex Manchester City. "Mmmm, no sé. Pasa que viene en carrera el otro, me parece que Cuti lo engancha con las piernas...", reflexionó. "¿Pero qué hace el arquero, la saca con el pecho?", cerró Agüero ese momento tan particular en Star +.