Pistolas, escopetas y "Bin Laden": el insólito momento que vivió Ruggeri en River

Oscar Ruggeri contó en ESPN F90 una insólita anécdota que vivió en una concentración jugando en el River de Carlos Griguol.

Oscar Ruggeri protagonizó otra polémica en ESPN F90 contando un momento de su etapa como jugador. El exdefensor recordó una anécdota de cuando jugaba en River Plate y con el plantel compraron armas de forma ilegal. Lo insólito de estas declaraciones es la gracia con la que el equipo periodístico del ciclo televisivo se tomó el tema.

En medio de una concentración con el conjunto "Millonario", los jugadores recibieron un llamado que anunciaba a una persona con intenciones de vender objetos en las puertas del Estadio Monumental. No eran alimentos ni mucho menos, lo que sería normal. Eran armas de fuego, muchos de los integrantes del plantel no dejaron pasar la oportunidad y compraron. El "Cabezón" lo contó a su manera en el mencionado programa.

"Un tipo vino un día a la concentración, ¿Viste que van a la concentración y venden zapatillas u oro? Llega una coupé Taunus dorada, y dicen 'hay un tipo abajo y vende armas', de la nada", comenzó el relato. "Y dijimos vamos a ver, abrió el baúl y era Bin Laden. Tenía escopetas, granadas, revólveres, nunca habíamos visto armas así y era un tipo que se ve que había estado en el ejército y vendía a dos mangos", aseguró.

Además detalló qué armas adquirieron: "Vendió, le compramos todos, yo compré una escopeta y una itaca y todos revólveres. Eran unos revólveres tan lindos, plateados. Nos daban cosas de balas, cantidad de balas y las probábamos y hacíamos pam pam pam, y la escopeta hacía un ruido tremendo", contó el campeón del mundo en México 1986.

Por último, recordó lo que el por entonces técnico del "Millonario" les decía: "Había un balcón en River que daba al río. Pobre Griguol, se había relajado ya porque veía que no podía y nos decía 'muchachos va a haber un accidente, cálmense'. Entraba a las habitaciones y estábamos el revólver en la mano. El 'Negro' Enrique miraba la tele y giraba el revólver con la mano", concluyó.

Tensión en vivo: Verón fue amenazado por el Cabezón

Oscar Ruggeri también dio que hablar con la presencia de un invitado ESPN F90. A diferencia de su pelea en vivo con Ricardo La Volpe, no discutió con otra persona sino que se tomó a gracia una anécdota que contó Juan Sebastián Verón, invitado en el ciclo que conduce Sebastián Vignolo. Cuando la "Brujita" integraba la Sub17 se enfrentó al "Cabezón" en el predio de Ezeiza y este último lo maltrató en un entrenamiento con la Selección Mayor.

"Yo tengo alguna historia con el 'Cabezón' para contar", comenzó Verón. Rápidamente Mariano Closs lo interrumpió: "Uy no me digas que van a recrear la de la semana pasada te pido que no, otra vez Oscar no, vení para acá", lanzó haciendo referencia al tenso cruce que el excampeón del mundo en México 1986 tuvo con La Volpe luego de sus dichos sobre Diego Armando Maradona.

La "Brujita" escuchó al conductor y respondió: "No, pero es divertida y de amenaza. Nosotros en el viejo predio de AFA que tenía cuatro canchas nada más, no podíamos entrenar todos ahí. La prioridad la tenía la Mayor y nos llevaron a hacer fútbol con ellos, era el año 1991. Ellos estaban con el "Coco" (Alfio Basile) y nosotros con "Mostaza" (Reinaldo Merlo)", recordó.

Acto seguido mencionó lo sucedido en una de las prácticas: "Si pasábamos la mitad de la cancha estaban (Ricardo) Altamirano, el "Negro" Fernando Cáceres, el señor (haciendo referencia a Ruggeri) y las amenazas eran como 'no jugás más nene'. Los dejábamos pasar y no podían hacernos un gol". La respuesta del "Cabezón" no tardó en llegar: "Te bailaban, boludo. Con el entusiasmo que tenían y uno estaba en la Mayor", concluyó.