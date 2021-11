Tensión en vivo: Verón fue amenazado por el Cabezón Ruggeri

En una entrevista en ESPN F90, Juan Sebastián Verón recordó una terrible amenaza que recibió de Oscar Ruggeri jugando en la Sub17 de la Selección Argentina.

Oscar Ruggeri fue protagonista de otro momento polémico en ESPN F90. A diferencia de su pelea en vivo con Ricardo La Volpe, no discutió con otra persona sino que se tomó a gracia una anécdota que contó Juan Sebastián Verón, invitado en el ciclo que conduce Sebastián Vignolo. Cuando la "Brujita" integraba la Sub17 se enfrentó al "Cabezón" en el predio de Ezeiza y este último lo maltrató en un entrenamiento con la Selección Mayor.

La presencia del dirigente de Estudiantes de La Plata se debió, más que nada, al presente del equipo "Pincharrata" y a diversas preguntas sobre Juan Román Riquelme y su función en Boca Juniors. Sin embargo el exjugador contó los detalles de este recuerdo en el principio del programa cuando hicieron el pase de F12 a F90. Por supuesto que, fiel a su estilo, no se guardó nada de aquel hecho inédito.

"Yo tengo alguna historia con el 'Cabezón' para contar", comenzó Verón. Rápidamente Mariano Closs lo interrumpió: "Uy no me digas que van a recrear la de la semana pasada te pido que no, otra vez Oscar no, vení para acá", lanzó haciendo referencia al tenso cruce que el excampeón del mundo en México 1986 tuvo con La Volpe luego de sus dichos sobre Diego Armando Maradona.

La "Brujita" escuchó al conductor y respondió: "No, pero es divertida y de amenaza. Nosotros en el viejo predio de AFA que tenía cuatro canchas nada más, no podíamos entrenar todos ahí. La prioridad la tenía la Mayor y nos llevaron a hacer fútbol con ellos, era el año 1991. Ellos estaban con el "Coco" (Alfio Basile) y nosotros con "Mostaza" (Reinaldo Merlo)", recordó.

Acto seguido mencionó lo sucedido en una de las prácticas: "Si pasábamos la mitad de la cancha estaban (Ricardo) Altamirano, el "Negro" Fernando Cáceres, el señor (haciendo referencia a Ruggeri) y las amenazas eran como 'no jugás más nene'. Los dejábamos pasar y no podían hacernos un gol". La respuesta del "Cabezón" no tardó en llegar: "Te bailaban, boludo. Con el entusiasmo que tenían y uno estaba en la Mayor", concluyó.

El palo de Ruggeri a Chile y su candidato para clasificar a Qatar

Luego del editorial de Sebastián "Pollo" Vignolo acerca del mal presente de Uruguay en las Eliminatorias abrió juego en la mesa del programa y uno de los primeros en dar su parecer fue el excampeón del mundo en 1986: "No puede seguir así, sino está afuera. Argentina le tiene que ganar a Chile el próximo. Quiero que le ganemos porque así el 'Flaco' Gareca mete a Perú allá arriba", sostuvo.

El conjunto peruano está un punto por encima de los chilenos que no la tienen nada fácil en los últimos cuatro partidos (Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay). "No me interesa cómo les vaya, que se arreglen. Argentina está adentro y ahora hincho por Perú. Si tengo que elegir entre Chile y Uruguay, elijo Uruguay", aseguró Ruggeri. Cabe destacar que la "Celeste" no está en su mejor momento y comparte puntaje con la "Roja" que tiene mejor diferencia de gol.