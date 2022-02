Pep Guardiola elogió a River y el Chavo Fucks lo destrozó: "No sabe nada"

Pep Guardiola lanzó un inesperado elogio para River Plate y el "Chavo" Fucks enfureció en ESPN F90 cuando hablaron del tema.

Los dichos de Pep Guardiola sobre River y Marcelo Gallardo en conferencia de prensa del Manchester City todavía dan que hablar. El técnico de los "Blues" elogió de su juego y los hinchas del "Millonario" estallaron en las redes. Aunque es verdad también, que se refirió al equipo como el ganador de Sudamérica cuando la Libertadores quedó en manos del Palmeiras. Sobre esto, el "Chavo" Fucks estalló contra el español en ESPN F90.

La bronca del comentarista hacia el exentrenador del Barcelona fue aún más notoria cuando Mariano Closs habló del tema en cuestión y destacó las palabras del DT. En el pase de programa de ESPN F12 a F90, Sebastián Vignolo abrió el debate y se escucharon distintas opiniones por parte de los integrantes de ambos ciclos. Algunas, a favor de que el propio Pep mira el fútbol argentino y otras completamente en contra.

"Estoy sorprendido por lo que dijo Guardiola", aseguró el "Pollo". Closs rápidamente expuso su parecer: "Yo creo que tiene una gran admiración por River. De cómo juega el equipo de Marcelo Gallardo, y acá Martín Costa y Esteban Edul me dicen que no tiene idea y no debe estar viendo nada", respondió. Acto seguido, quien salió al cruce para defenestrar al exitoso técnico y exjugador del "Blaugrana" fue el "Chavo" Fucks..

"Coincido, es Rio de Janeiro capital de la Argentina. No están en el día a día. Nosotros vamos a las afueras del estadio cuando juega Messi en el PSG y los hinchas no conocen el fútbol argentino. Lo que digo es que podemos tener defectos en la promoción de nuestro juego, pero los ignorantes son ellos, que no miran para acá. Conoce a Julián Álvarez y a Gallardo. Palmeiras no sólo ganó la Copa Libertadores sino también la anterior", lanzó Fucks.

La respuesta del relator no tardó en llegar: "Comparto que el europeo de lo que pasa en Sudamérica siempre queda lejos y nosotros pensamos, como creemos que somos el centro del mundo, que acaparamos todo. Pero en este caso, sí siento que Guardiola tiene muy claro lo que pasa acá. No podés hablar tanto de un técnico como Gallardo y de River tocando de oído. Para mí, mira a River", aseguró confiado.

El cruce del "Chavo" con Daniel Arcucci

Arcucci contextualizó la situación y explicó a su manera lo que Guardiola dijo, además de brindar su opinión: "Estaba en caliente, respondiendo otra cosa y dijo algo conceptual. Nosotros tenemos una tendencia de cómo miramos nosotros para allá y cómo miran ellos para acá. Evidentemente le gusta porque no es la primera vez que habla de Gallardo diciendo que es uno de los mejores técnicos del mundo", afirmó.

Pero Fucks también lo cuestionó: "Si Caruso Lombardi decía 'Palmeiras campeón de América y Tottenham campeón de la Champions' decíamos que era un burro. Ahora lo dice Guardiola... y no mira para acá. Dijo otra cosa, nosotros le estamos leyendo la mente a Guardiola, dijo que ganó River en Sudamérica y la Libertadores la ganó Palmeiras. No sabe que el campeón de América es Palmeiras", sentenció en caliente.