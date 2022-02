El reclamo de Mariano Closs a sus compañeros: "No puedo empezar así"

Mariano Closs le hizo un insólito y divertido reclamo a uno de sus compañeros en el inicio de la edición de este miércoles de F12.

Mariano Closs protagonizó un divertido en el comienzo de la edición de este miércoles de F12, el programa que conduce en ESPN. "No puedo empezar así", disparó el relator de 51 años entre risas, en un evidente reproche a uno de los panelistas de su ciclo, quienes suelen alentarlo en el inicio del programa, pero que el miércoles no fue de la manera en que le hubiese gustado a Closs.

"Hola, hola, ¿qué tal, cómo les va? Buen mediodía", comenzó Mariano Closs la transmisión de este miércoles, tal como suele hacer cada día en F12. Pero inmediatamente se detuvo para explicar por qué se reían sus compañeros Leo Paradizo y Agustín Caviglia. El conductor reveló qué sucedía en el estudio: "No puedo empezar así. Te pido por favor. Ese aliento previo, no...".

El comentario del relator de 51 años tenía un destinatario claro y ese era Caviglia, encargado de liderar los habituales cánticos con los que arengan al conductor en el comienzo de cada emisión. "Con esa arenga pierdo 4 a 0", le reprochó Mariano Closs a su compañero, en broma. Esteban Edul coincidió con el conductor de F12 y se sumó a las críticas contra Caviglia: "Le faltó espíritu a esa arenga. No tenía ánimo". "Me desanimó", agregó el relator, sin poder contener la risa.

"Mirá si tenés que ir a jugar una final con esa arenga...", agregó Martín Costa, mientras Luciana Rubinska calificaba a la alocución de Caviglia como "pachorra". En ese sentido, Closs volvió a insistir en su crítica: "Esa arenga es: 'Quedémonos en la concentración'". Finalmente, el exfutbolista Juan Simón remarcó que además recién estaban a mitad de semana. "Acordate que es miércoles, me dijo.... Sí señor, y aquí estamos comenzando F12 para todos ustedes", cerró Mariano Closs el divertido momento con el que comenzó el programa que conduce en los mediodías de ESPN.

El consejo de Ruggeri sobre las drogas

Luego de contar que se peleaba mucho con Diego Maradona por su consumo de drogas, Oscar Ruggeri habló de las adicciones en la actualidad y lanzó: "Yo si están escuchando los pibes, no prueben. No son más que otros ni menos, no prueben, vivan la vida. Es tan lindo haber nacido. Por eso las cosas que están pasando acá con la droga envenenada que se murieron un montón de pibes. Se pierde todo, la familia, los amigos. Porque nosotros no estábamos al lado de Diego, que éramos los amigos".

Y agregó: "¿Qué pasaba conmigo que me enfrentaba? Era porque yo le decía que no, y él quería que todos le dijeran que sí. Lo más triste para una persona es no tener a la familia al lado. Con la droga se pierde todo, es un tema, porque cuando se droga un chico no se droga él, se droga toda la familia. Es una desgracia y ya no es el pibe, ya no sé que hay que hacer", culminó Ruggeri.