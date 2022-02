El elogio de Guardiola al River de Gallardo que incluyó un insólito error: "El mejor"

Pep Guardiola brindó una conferencia de prensa en la que elogió al River de Marcelo Gallardo. Los hinchas del "Millonario" lo celebraron en las redes.

El Manchester City se prepara para un nuevo compromiso en la Premier League, pero con la mente puesta en los octavos de la UEFA Champions League. El sábado 12 de febrero visitará al Norwich City por la fecha 25 del torneo inglés y tres días después visitará al Sporting de Lisboa por el certamen continental. Antes, el entrenador del elenco "Ciudadano", Pep Guardiola, brindó una conferencia en la que elogió al River de Marcelo Gallardo.

No es la primera vez que el DT español habla del "Millonario". Ya lo hizo con Julián Álvarez, cuando se concretó su venta, y ahora con el propio club, al cual considera como uno de los mejores del mundo. Los hinchas no perdieron el tiempo, y ni bien nombró a la institución lo celebraron en todas las redes. Lo que más llamó la atención, fue que no nombró al Palmeiras campeón de la Copa Libertadores 2022, pero sí hizo mención al Chelsea ganador de la Champions.

Ante la pregunta de un periodista sobre si consideraba al City uno de los más destacados en la actualidad, Guardiola respondió: "No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League en Europa, o River, que ganó en Sudamérica, creo... ¿O no? Quizás me equivoco, no lo sé. Lo importante es el partido contra el Norwich y que también ganemos tres días después", sostuvo.

Y agregó: "Quién es el mejor no me importa, queremos ser felices, jugar mejor cada día y al final veremos. Estamos en una buena posición, 60 puntos hasta ahora con mucha distancia del quinto para clasificar a la Champions del año próximo, que es el principal objetivo. Además, tenemos que tratar de llegar a la recta final peleando para ganar el título", concluyó el extécnico del Barcelona.

El elogio de Pep Guardiola a Julián Álvarez

"Es un jugador que podría estar con nosotros ahora mismo, pero ahora tenemos muchos jugadores en esa posición y por eso todavía no se ha sumado. Se desenvolvió increíblemente bien en River Plate con Marcelo Gallardo y sus compañeros los últimos años", destacó Guardiola acerca del flamante refuerzo del Manchester City para la próxima temporada. El DT español tiene en mente ganar la UEFA Champions League que se le negó en 2021 ante el Chelsea.

Por otro lado, se refirió al momento en que Julián Álvarez llegará al club inglés y preocupó a Gallardo: "La próxima temporada estará con nosotros y veremos su situación cuando todos los equipos en pretemporada realicen movimientos. Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años", remarcó "Pep" acerca de la "Araña", quien selló su vínculo por cinco años con el City.