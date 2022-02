Toti Pasman explotó contra el Chavo Fucks y estalló la polémica: "Me harté"

Juan Carlos "Toti" Pasman explotó de bronca contra Diego Fucks en su programa de radio en La Red, luego de que el "Chavo" lo criticara en ESPN F90.

El presente de la Selección Argentina ilusiona a más de uno de cara al Mundial de Qatar 2022. Ángel Di María, principalmente después de la final y el gol contra Brasil en la Copa América, logró que muchos de sus detractores le pidan disculpas. Juan Carlos "Toti" Pasman fue uno de ellos, y en esta ocasión explotó de bronca contra Diego "Chavo" Fucks, quien lo criticó en ESPN F90 por pedir de rodillas que "Fideo" no juegue más en la "Albiceleste".

El nivel del atacante del Paris Saint Germain en estos últimos encuentros, y sin Lionel Messi como titular, fue lo mejor del equipo de Lionel Scaloni. Los golazos contra Uruguay y Chile, o el gran nivel que mostró ante Colombia por el que se ganó una ovación en el Estadio Mario Alberto Kempes, son parte de todo lo logrado de cara a la cita mundialista. El futbolista de 33 años surgido de Rosario Central todavía tiene mucho mas para dar y lo demuestra en cada partido.

"Somos tan especiales que la fecha anterior a la final se arrodillaron pidiendo que Di María no jugara, y un relator dijo basta de Di María y ahora lo sacamos todos los partidos. Un año sin estar en la Selección estuvo también y ahora lo llevan en andas por todos los pueblos, cosa que me alegra mucho. Tiene el reconocimiento merecido", aseguró Fucks en el pase de programa de ESPN F12 a F90 mientras debatían sobre el presente de la "Scaloneta".

Horas después de esto, Pasman habló en caliente en su programa de radio en La Red y disparó: "Llegando a los 50 años, y casi 30 como periodista, ya la verdad que algunos tipos se hagan los amigos y después me maten en la televisión, no me lo banco. Y como no es la primera vez que me pasa, me harté. Me llegó 'che, tal te está matando, te liquidó'. No es la primera vez que lo hace y después me manda mensajes haciéndose el amigo", sostuvo.

Y agregó: "Chavo, hoy me demostraste que sos un falso, un falluto, sos de esa clase de tipos que no valen la pena, de esos que te dan un abrazo y después te clavan un puñal por la espalda. Dejé pasar una, dos, y hoy me harté. Fui a buscar el video cuando se burló diciendo que había un periodista que se puso de rodillas un día antes de la final. No fue el día anterior, fue en las Eliminatorias antes de la Copa América. Me hago cargo, lo dije y lo acepto. Me equivoqué y Di María me lo demostró con el gol que hizo en el Maracaná", aseguró Pasman.

Dejó abierta la puerta a una respuesta del "Chavo" Fucks

Sobre el final de su relato, Toti Pasman continuó con las respuestas a la acusación del "Chavo"; "Me decepcionaste. Yo no te ataco, pero si me atacás, me defiendo. Si te metés conmigo respondo, salto. Ya no me como ni media, a esta altura del partido no me voy a callar. Me siento decepcionado por un tipo que pensé que me escribía con sinceridad. A mi los falsos no me van, los fallutos no me gustan y doy nombre y apellido", culminó.