El Chavo Fucks humilló en vivo a Marcelo Benedetto en ESPN F90: "Te noqueamos"

Marcelo Benedetto y Sebastián Vignolo tuvieron un fuerte cruce en ESPN F90 debatiendo sobre Lionel Messi en la Selección Argentina.

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni afrontará este martes 1 de febrero la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tal como sucedió en el duelo ante Chile, Lionel Messi no estará, ya que no fue convocado por un acuerdo entre la AFA y el PSG para preservarlo tras su recuperación del Covid-19. En ESPN F90 analizaron al equipo sin el mejor del mundo y Marcelo Benedetto se cruzó fuerte con Diego "Chavo" Fucks.

La "Albiceleste", ya clasificada a la Copa del Mundo, recibirá a Colombia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 20:30. Seguramente, con un mes más de rodaje, la "Pulga" volverá a la nómina de la "Scaloneta" para las últimas dos fechas del clasificatorio ante Venezuela y Ecuador, respectivamente. Claro está, que será una pieza fundamental para disputar el certamen que se llevará a cabo en noviembre en Qatar.

"Hoy juega el seleccionado argentino contra Colombia. Un equipo ya clasificado al Mundial, que resiste a poder jugar sin Messi, porque hizo un partido y se mostró bien, mostró carácter y actitud. Pero claro, no caigamos en que no hace falta. Quiero que suene bien, para mí todos los equipos son 'Messi más 10'. Lo bueno del seleccionado argentino es que ya no es eso. Es un equipo y tiene a Messi. Antes lo teníamos y nos faltaba el equipo", abrió juego el "Pollo" Vignolo.

Diego "Chavo" Fucks agregó: "Yo creo que este Messi, de casi 35 años, necesita al equipo más que antes. El fútbol es maravilloso porque vos podés tener lo que tiene el Paris Saint Germain y sin embargo jugar mal y perder. No con eso solo vas a ganar los partidos. Con este Messi de hoy, sin un buen equipo estaríamos todavía peor que cuando no teníamos equipo y Messi tenía 25 años".

Marcelo "Cholo" Sottile no se quedó afuera y coincidió con lo que dijeron sus compañeros: "Se esperó tanto al Messi líder, que esto llevó a lo equivocado de que el mejor Messi fue el de la Copa América, y no fue así. El equipo le dio una contención. En la final no la rompió y el equipo respondió por él. Es un error creer que el mejor Messi es este".

El enojo de Marcelo Benedetto y el picante comentario del "Chavo" Fucks

Marcelo Benedetto no se guardó nada: "Lo que quiero plantear, más allá de la capacidad de ustedes... No se hagan los cambiantes, los extremistas. Esta estructura de querer marcar con palabras lindas que Messi es el mejor, hace 15 años que es el mejor de todos" afirmó y sus compañeros lo interrumpieron. Luego agregó: "No me dejan terminar. Me saltan a la yugular acá".

Sebastián Vignolo volvió a la escena y cruzó al panelista: "Vos, ese puñado de palabras que usaste para pelearte con él. ¿Vos sabés qué es lo que le dicen a los boxeadores antes de pelear?", preguntó el conductor. Benedetto respondió: "¿Qué le dicen? A ver, enseñame". A lo que el "Pollo" retrucó: "Ay Dios, anótenla. Leyeron poco este verano... ¿No? No subas al ring enojado. Si subís al ring enojado vas a hacer todo mal. Vos vivís enojado, te enojas con el 'Chavo', con el 'Cholo', tuviste un verano fatal", y Fucks agregó: "Y te vivimos noqueando".

El historial entre Argentina y Colombia

En total la "Albiceleste" y los "Cafeteros" se enfrentaron 39 veces. Argentina se impuso en 19 ocasiones y su rival en 9 mientras que empataron 11. El último encuentro que disputaron se llevó a cabo el pasado 6 de junio en Brasil cuando igualaron 1 a 1 y luego la "Scaloneta" se metió en la final de la Copa América en el show de los penales de "Dibu" Martínez.