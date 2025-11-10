Papelón en vivo de Tato Aguilera en TyC Sports, tras la victoria de Boca vs. River

Papelón de Tato Aguilera en vivo en TyC Sports, tras la victoria de Boca vs. River.

Leandro "Tato" Aguilera, cronista de Boca Juniors, hizo un papelón en vivo en TyC Sports después de la victoria del "Xeneize" frente a River Plate por 2-0 en el Superclásico en La Bombonera. El periodista deportivo mendocino cubre la actualidad del "Xeneize" hace mucho tiempo y es hincha del club. En esta oportunidad, expresó su alegría en la televisión de una manera insólita.

Cuando ya habían transcurrido dos horas y media del triunfo del conjunto local contra el elenco dirigido por Marcelo Gallardo, el comunicador todavía estaba en la sala de prensa cuando se puso a festejar al aire por los tres puntos conseguidos por el equipo de Claudio Úbeda. Hasta a sus propios compañeros del programa, que estaban en el estudio del canal, les dio vergüenza ajena y dejaron de mostrarlo.

Tato Aguilera hizo un papelón en vivo en TyC Sports, luego del triunfo de Boca sobre River

Mientras en el ciclo conducido por Daniel Retamozo debatían acerca del Superclásico, en un momento el líder del programa aseguró entre risas: "Y sigue el otro cantando, está completamente loco, mirá...". Al instante, la imagen fue con el cronista mendocino, que estaba en cuero y revoleando la camisa para celebrar porque los tres puntos quedaron en casa.

"¡No, no, no! No, se desmadró todo. No, volvé, volvé. ¡Esto es Boca, Boca, Boca! Es un montón... ¡Estás desnudo, Tato! No, no. Sacalo, sacalo", estallaron sus compañeros y colegas cuando lo vieron desde el piso de la señal de cable perteneciente al Grupo Clarín. La producción se apiadó del protagonista y lo sacó del aire, para que el ridículo no fuera mayor todavía.

Papelón de Tato Aguilera en vivo en TyC Sports, tras la victoria de Boca vs. River.

Atilio Costa Febre estalló por la derrota de River vs. Boca: "Un espanto"

En relato del partido que le tocó hacer, en esta oportunidad, "Lito" fue muy duro con el plantel del "Millonario" y, además, con el entrenador Gallardo. En su relato, soltó: "No hay planificación ni futbolistas que respondan a esta altura". Por su parte, su compañero sumó: "River es un espanto, me acordar a esos River 2009... Los de la etapa de (Néstor) Gorosito. Es deprimente este River, es deprimente".

Por su parte, en el relato, otra de las cosas que dijo Costa Febre tuvo que ver con la idea del estratega. "Fue muy malo la planificación del muñeco, esto de no perdamos. River no sabe no sabe jugar de esa manera. Cuando River intenta no perder, pierde. Cuando River intenta empatar, pierde". En este mismo sentido, finalmente cerró: "Es cierto, lo de River es malísimo, lo de River es tristísimo, lo de River es dramático. En River tiene que haber una limpieza interminable. El Muñeco tiene que empezar a recuperar la lucidez que tuvo durante años".