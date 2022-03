Oscar Ruggeri se sacó contra Chavo Fucks: "Quitate"

El ex defensor se acercó al periodista y le hizo un comentario con un amague de golpe en medio del programa en el que está en ESPN.

Desde el último fin de semana, el cachetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 se mantiene como uno de los temas más hablados por todos en los medios de comunicación. Esta vez, Oscar Ruggeri también se sumó y hasta se acercó al Chavo Fucks con una "amenaza" similar.

El ex defensor, que se convirtió en panelista, siempre estuvo acostumbrado a hacer chistes, pero sobretodo a los cruces. Las situaciones de peleas o, incluso, de discusiones marcaron gran parte de su carrera, pero en esta oportunidad se fue contra Diego "Chavo" Fucks como si fuse un pase de comedio. La situación se dio, además, en medio del análisis de cara al sorteo del Mundial de Qatar 2022.

Entre risas, Oscar Ruggeri apuntó contra el Chavo Fucks y le gritó "Quitate el nombre de mi mujer", en clara referencia al comentario de Will Smith contra Chris Rock. La situación despertó la risa de todos los que estaban en el piso mientras trataban de analizar lo que podría pasar en el sorteo.

El desesperado pedido del Pollo Vignolo a Scaloni para el Mundial: "Llévelo"

El empate 1 a 1 entre la Selección Argentina y Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 abrió distintos debates. Sebastián Vignolo fue protagonista de uno de ellos con su clásico editorial en ESPN F90, en el que le pidió de manera desesperada a Lionel Scaloni la presencia de un importante futbolista de la "Albiceleste" en el torneo.

Se trata de Julián Álvarez, quien a los 24 del primer tiempo convirtió el primer tanto de la noche en Guayaquil . A su vez, la "Araña" jugó su primer encuentro como titular en el equipo y fue una de las figuras de la cancha ante los dirigidos por Gustavo Alfaro. Sobre su rendimiento, el "Pollo" no se cansó de elogiarlo y proponerlo como uno de los principales candidatos a ser parte de los jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

La vida es aprovechar oportunidades, sea en lo afectivo o en lo laboral y cuando la oportunidad te llega, estar preparado para aprovecharla. Una cosa es exigirla y otra aprovecharla, a veces se dio, a veces se aprovechó y otras no. Por eso yo me imaginaba cómo podían estar esos futbolistas que no están seguros en el Mundial. Pensaba en aquellos que en 90 minutos iban a tratar de demostrarle al técnico que quieren estar", comenzó Sebastián Vignolo su editorial.