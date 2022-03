Oscar Ruggeri explotó contra el Pollo Vignolo en ESPN F90: "No seas burro"

Oscar "Cabezón" Ruggeri disparó contra el "Pollo" Vignolo en vivo en pleno debate en ESPN F90 antes del Superclásico.

La camiseta amarilla que utilizará Boca Juniors en el Superclásico ante River Plate el próximo domingo 20 de marzo en el Estadio Monumental generó un debate polémico en el pase de programa entre F12 y F90 en ESPN. En este caso, los protagonistas fueron Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo. En medio de la charla -bastante subida de tono- el exjugador increpó al conductor del ciclo, quien dio su opinión sobre el uso de una casaca alternativa en un partido de tal magnitud.

Mientras tanto, en lo futbolístico, ambos equipos se preparan para lo que será el trascendental encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con futbolistas lesionados y varios en duda, los técnicos analizan las posibles variantes que implementarían en sus respectivos titulares. Pero en la mencionada señal deportiva el tópico fue cómo revolucionó el drástico cambio que hará el "Xeneize" en su indumentaria para el duelo.

"¿Me escuchas Sebastián? Vos que sabés... ¿Por qué juega un clásico con camiseta amarilla y no River - Boca con la tradicional?", preguntó Mariano Closs acerca del tema del día. "La verdad no tengo idea. Barcelona y Real Madrid juegan los dos con la alternativa", respondió el "Pollo" Vignolo a la pregunta de su colega haciendo referencia a que el clásico español, que se disputará el domingo 20 de marzo a las 17:00 (hora argentina), tendrá esa particularidad.

"Es muy raro, al hincha no le gusta, si no te llega a ir bien ¿Qué decís? El hincha quiere jugar con su camiseta", lanzó Oscar Ruggeri en referencia a la opinión de los fanáticos. "Me parece intrascendente", respondió Vignolo y rápidamente el "Cabezón" le salió al cruce de manera picante en primera instancia: "No, para mí no. Tiene que jugar con la camiseta que corresponde, toda la vida tiene que ser así". Marcelo "Cholo" Sottile no se perdió la charla sobre este tópico y agregó: "Las camisetas tradicionales te presentan el partido. Yo entiendo las leyes de marketing pero igualmente tiene que ver con una cábala de Boca". Sobre esto, alguien del entorno "Xeneize" aseguró que un Chamán le recomendó al club que no jueguen con la casaca tradicional y utilicen la amarilla.

Por último, el "Pollo" Vignolo hizo referencia al partido de la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial de Francia 1998 ante Inglaterra -donde Argentina jugó con la camiseta azul- "Che, devolvamos los puntos contra los ingleses porque jugamos con la otra camiseta". Esto último desató la furia de Ruggeri que nuevamente lo cruzó: "Pero no sean burros, no digan barbaridades. ¡Dale!".

Battaglia le metió presión a Gallardo en la previa del Superclásico

"Estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar, tratar de hacer el mejor partido posible y hacer lo que hacemos siempre. No tenemos que cambiar. En el partido anterior se dio una situación que a nosotros nos complicó, más allá de que después no pudimos avanzar ni hacernos fuertes con uno menos. Se hace muy difícil contra un rival que viene hace mucho tiempo jugando con un funcionamiento mucho más aceitado", aseguró en la conferencia.

Por otro lado, presionó a Marcelo Gallardo de cara al duelo del domingo. "A partir de ahora, yo creo que tenemos que tratar que ellos obviamente se preocupen por nosotros y sepan que nosotros somos un equipo que tenemos buenos jugadores y podemos ponerlos a pensar en nosotros", concluyó el DT del "Xeneize".