No fue Román: el insólito allegado que recomendó a Boca jugar con la camiseta amarilla contra River

En Boca Juniors revelaron quién recomendó utilizar la camiseta amarilla en el Superclásico ante River Plate del próximo domingo 20 de marzo.

En Boca Juniors sólo piensan en una cosa y es ganar el Superclásico del próximo domingo 20 de marzo ante River Plate en el Monumental, que se disputará desde las 19:00. Para ello, buscaron ayuda más allá de lo futbolístico y la encontraron durante la semana previa al partido. En esta ocasión, desde el "Xeneize" revelaron quién les recomendó a los dirigentes que los futbolistas utilicen la camiseta amarilla en el duelo ante el "Millonario".

Cabe destacar que, la última vez que el elenco boquense vistió una casaca alternativa, las cosas no le fueron nada bien. En 2010, en Mar del Plata, la "Banda" se impuso por 3 a 1 con goles de Rodrigo Rojas, Rogelio Funes Mori y Daniel Villalba -empató transitoriamente Palermo-. Tras esta derrota, Alfio "Coco" Basile dejó su cargo de DT. Esta vez, no se trata de una cuestión de marketing y mucho menos de una cábala de Juan Román Riquelme, si no de algo muy distinto.

Según revelaron fuentes cercanas a la dirigencia de Boca Juniors en una entrevista con Olé, el responsable de la idea de jugar con la nueva camiseta es nada más y nada menos que un Chamán. La idea es que la energía cambie para que los dirigidos por Sebastián Battaglia reviertan el historial de los últimos años, favorable a los de Marcelo Gallardo. Las noticias no son todas malas, ya que se espera que Darío Benedetto y Óscar Romero vayan desde el arranque.

No es la primera vez que en el "Xeneize" buscan una ayuda espiritual. El famoso astrólogo boquense Giorgio Armas muy de vez en cuando lanza distintos pronósticos con respecto a los partidos y hasta dijo que en La Bombonera se hicieron trabajos de magia negra. Ahora la responsabilidad estará en manos del plantel, que vistiendo una nueva camiseta buscará la victoria ante el rival de toda la vida y en condición de visitante.

La figura de Boca que se perderá el Superclásico ante River

El futbolista con el que no contará Sebastián Battaglia para enfrentar al River Plate de Marcelo Gallardo es Carlos "Cali" Izquierdoz. El zaguero sufrió una lesión que lo dejará afuera del Superclásico y por la cual lo operaron. Luego de esto, tendrá al menos tres meses de recuperación, según como evolucione. En principio, se perderá el resto del torneo local y no el inicio de la Copa de la Libertadores -suspendido por seis partidos-.

"Carlos Izquierdoz: fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. El jugador será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Departamento Médico Fútbol Profesional", escribieron en las redes de Boca tras conocerse la dolencia del experimentado defensor "Xeneize". El DT boquense tiene tres alternativas para que ocupen ese lugar junto a Marcos Rojo en la dupla central: Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Gastón Ávila.