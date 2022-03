Battaglia le metió presión a Gallardo en la previa del Superclásico: "Que se preocupen"

Sebastián Battaglia brindó una conferencia de prensa previa al Superclásico de River ante Boca y le metió presión a Marcelo Gallardo antes del partido.

Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa este jueves 17 de marzo en la previa del Superclásico de Boca Juniors ante River Plate. En sus declaraciones, el DT del "Xeneize" dejó un picante comentario para Marcelo Gallardo con el que le puso presión de cara al encuentro. Este domingo se verán las caras en el Estadio Monumental a partir de las 19:00 en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Además, el entrenador disparó contra los árbitros del fútbol argentino. Cabe destacar, que en el último duelo entre ambos disputado en octubre del 2021 en el mismo estadio, el elenco visitante sufrió la expulsión de Marcos Rojo a los 15 minutos del primer tiempo, lo cual lo condicionó para el resto del partido que luego perdió 2 a 1. Esta vez, Diego Herrera impartirá justicia acompañado de los asistentes Juan Belatti y Diego Bonfa, además de Facundo Tello como cuarto árbitro.

"Estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar, tratar de hacer el mejor partido posible y hacer lo que hacemos siempre. No tenemos que cambiar. En el partido anterior se dio una situación que a nosotros nos complicó, más allá de que después no pudimos avanzar ni hacernos fuertes con uno menos. Se hace muy difícil contra un rival que viene hace mucho tiempo jugando con un funcionamiento mucho más aceitado", aseguró en la conferencia.

Por otro lado, le puso presión a Marcelo "Muñeco" Gallardo de cara al duelo del domingo. "A partir de ahora, yo creo que tenemos que tratar que ellos obviamente se preocupen por nosotros y sepan que nosotros somos un equipo que tenemos buenos jugadores y podemos ponerlos a pensar en nosotros", concluyó el DT del "Xeneize".

La crítica de Sebastián Battaglia contra los árbitros

"Sabemos cómo son los clásicos. Es un campeonato contra ellos. Toca otra vez como visitante y en el partido anterior quedamos rápidamente con uno menos. Esperamos que esta vez el árbitro, que fue bien designado, tenga un buen partido y se equivoque lo menos posible. Nos han perjudicado un poco"

Y agregó: "Tenemos que salir a jugar el partido y competir. No quiero que me favorezcan ni mucho menos. Queremos competir y pensar que se va a equivocar lo menos posible, sabemos que son seres humanos. Ojalá que al día siguiente hablen de quién hizo mejor las cosas y no de los fallos arbitrales que al fin y al cabo te enojan. Ya en dos partidos, si no fuese por Agustín que atajó dos penales nos hubiésemos ido abajo. El domingo ganará el que haga mejor las cosas".