Navarro Montoya y Ruggeri se cruzaron al aire: "Si me ensucias, empiezo a salpicar"

Carlos Navarro Montoya debutó como panelista en la televisión argentina y tuvo un divertido cruce con Oscar Ruggeri.

El lunes se presentó la incorporación de F90, el programa conducido por Sebastián Vignolo. Carlos "El Mono" Navarro Montoya estará presente los días lunes para analizar la fecha del fin de semana del fútbol Argentino. Ante la llegada del exarquero, Oscar Ruggeri comenzó a hacer las suyas y tuvo un picante cruce.

Carlos Navarro Montoya viene a ocupar el espacio que dejaron vacante Sebastián Abreu y Sebastián Domínguez, ambos dejaron el programa para dirigir el primero se convirtió en el entrenador de Always Ready y el segundo se sumo al cuerpo técnico de Hernán Crespo. El exaquero de Boca comenzó diciendo: "Yo quiero dirigir en la Argentina, pero si no, me quedo acá, ¿si estoy a gusto? Sabés lo que es volverlo a ver al "Cabezón"?”, haciendo referencia a los compañeros que dejaron el programa para continuar su carreras profesionales dentro del ámbito del fútbol.

Al vuelo, Ruggeri tomo la declaración y retrucó: “¿Qué dijo? ¿Qué quería dirigir acá? Chau la silla”, bromeando que Navarro Montoya en cualquier momento comienza su carrera como DT y deja el programa televisivo. Ruggeri continuó y fuera de broma le pregunto si realmente quiere dirigir a lo que el Mono respondió que le gustaría dirigir en la primera división de Argentina.

Tras este breve momento sin bromear, los exjugadores comenzaron a recordar viejas épocas, cuando ambos estaban en actividad y jugaban en el fútbol argentino, Navarro Montoya para Boca y el Cabezón para Vélez y San Lorenzo. El inició del intercambio lo abrió Vignolo, preguntándole al Mono si Ruggeri le había hecho algún gol. Montoya en forma de chicana respondió: “No, ¿Qué me va a hacer goles si el "Cabezón" no hace goles?”. A esta chicana, Ruggeri no se quedó atrás y contraatacó al exportero con mucha picardía: “¿Te acordás que era canchero? Hacía así y la agarraba con una mano (la pelota). Y te la mostraba. Y yo le hice "tac" en la mano, y le hicimos el gol”.

Montoya claramente recuerda ese momento y para no quedarse callado respondió: “Es la única que podes contar”, para chicanear aún más a Oscar Ruggeri, Navarro Montoya le dijo que no podría jugar con el VAR, debido a que sus mañas rozaban el reglamento, ante esto Ruggeri explotó y disparó: “Ustedes sí pueden jugar y yo no. Todos los demás pueden. Vos haces lo que quieras en el arco, todos hacen lo que quieren", pegándole a Montoya y a todos los arqueros ya que continuó, expresando que todos los arqueros hacen tiempo por demás.

Navarro Montoya replicó: “No era mi caso, "Cabezón". Yo no hacía tiempo”. Y por está respuesta Ruggeri terminó de explotar: “Eras el peor de todos. El que más tiempo hacías” decía el "Cabezón" entre risas. Carlos Navarro Montoya se termino de enojar y respondió a modo de amenaza: “No empecés a ensuciarme. Mira que empiezo a salpicar. Si me ensucias, empiezo a salpicar”. Así fue la bienvenida que tuvo Carlos Navarro Montoya en su debut en F90, fue atendido por Ruggeri como en los tiempos en que se sacaban chispas dentro de una cancha de fútbol.

Tras el divertido momento, Montoya analizó el presente de Rossi en el arco de Boca

El exarquero de Independiente, Boca en otros, reconoció que Agustín Rossi "tiene un don" y resaltó la actuación del arquero en el partido ante Estudiantes. Montoya resaltó la capacidad de Rossi para atajar penales y también la seguridad que le brinda al equipo desde abajo de los tres palos.