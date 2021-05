El entrenador de River se sacó en vivo y no pudo ocultar su bronca.

Marcelo Gallardo se caracteriza por brindar conferencias de prensa respetuosas y con un vocabulario propicio para los medios de comunicación. Sin embargo, este martes por la tarde protagonizó un inesperado momento en el que no pudo ocultar su bronca contra un grupo de periodistas a los que tildó de "oportunistas y mediocres". Con insultos y un tono claramente serio, "El Muñeco" lanzó: "No me digas esta pelotudez".

"A la crítica objetiva la escucho. Pero esa pelotudez de si hablás o no hablás porque perdiste, es realmente de oportunistas mediocres. Si tuviese nombre y apellido, le diría 'no digas esta pelotudez'. No puedo estar dándoles de comer a todos porque digan alguna pelotudez como esa", exclamó Gallardo, para la sorpresa de los hinchas de River y del fútbol en general.

Sus declaraciones hicieron ruido en las redes sociales, y principalmente los fanáticos de Boca aprovecharon esta situación para caratular a Gallardo como una persona "soberbia". En tanto, gran parte de los aficionados de River estuvieron de acuerdo con sus palabras y suscribieron al pie de la letra lo manifestado por "El Muñeco".

En cuanto a la manera de jugar de River, Gallardo analizó: "Yo tengo que ver el global, la manera en la que jugamos. Sería más fácil afrontar los partidos de diferente manera o preparanos de otra forma: corriendo menos riesgos, estar más sólidos atrás, guardar jugadores en defensa para que el rival tome el control y nos ataque y tal vez jugar de contra... Tal vez sufriríamos menos y tendríamos mejores resultados. Es una teoría que no tiene ningún análisis, pero podría suceder. Pero nosotros decidimos jugar de una manera que nos representa".

Se vienen dos compromisos trascendentales para River: Santa Fe y Aldosivi

River tiene dos compromisos importantes por delante. Este miércoles, y por la Copa Libertadores, visitará a Independiente Santa Fe con el fin de ganar para cerrar la primera ronda de Fase de Grupos en la cima de su zona. En tanto, el domingo recibirá a Aldosivi con la necesidad imperiosa de obtener un triunfo.

En caso de ganar, River pasará a la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y podría cruzarse en cuartos de final ante Boca. Para que eso pase, uno de los dos deberá terminar segundo en su grupo (Boca está en esta ubicación) mientras que el otro tendrá que culminar tercero (River tiene chances de lograrlo, ganando su partido, Estudiantes haciendo lo propio y con Racing venciendo a San Lorenzo).