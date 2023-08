Lo engancharon al aire: un periodista de ESPN se hizo la señal de la cruz a horas de Racing vs. Boca

Un periodista de ESPN F90 se hizo la señal de la cruz en vivo en la cancha de Racing, a pocas horas de la revancha contra Boca por la Copa Libertadores. El video del insólito momento.

La edición de ESPN F90 del miércoles 30 de agosto de 2023 comenzó con la presencia de Sebastián "Pollo" Vignolo en el estadio de Racing para palpitar el partido frente a Boca, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. El conductor del programa de televisión no estuvo en el estudio del canal como siempre, sino sentado al costado del campo de juego junto con algunos de sus compañeros habituales: Federico "Negro" Bulos, Daniel Arcucci, Diego "Chavo" Fucks y Oscar Ruggeri.

Sin embargo, el detalle más curioso fue que Bulos se hizo la señal de la cruz apenas iniciada la emisión, tal vez con la idea de que todavía no los estaban enfocando. En un momento, pareció que el panelista se dio cuenta de que estaba saliendo en la pantalla y puso las manos a un costado, mientras que el primer plano se fue con Vignolo.

Para abrir ESPN F90, el "Pollo" hizo hincapié en la importancia de las sensaciones de los futbolistas en las horas previas a cada encuentro de esta magnitud. "Hay algo que nosotros (los periodistas) no sabemos, no podemos advertir, tantear ni observar... Es cómo está el jugador hoy". "Yo no tengo ni idea de cómo está el de Boca y cómo está el de Racing hoy", profundizó.

Además, el presentador resaltó que la mayor trascendencia en un duelo de estas características es "ese aspecto emocional, esa forma en la que se levantan, en la que asimilan la presión, la responsabilidad... Ese dolor que siente el futbolista acá (en el estómago)". Incluso, citó como ejemplo a Ruggeri cuando recordó su exit osa trayectoria y que "vivió mil batallas", aunque recordó: "Así y todo, nos dijo que en las horas previas no tenés ganas de comer, de tomar, que se te cierra el estómago". "Imagínense cuántas cosas están pasando en este momento en los hoteles que nosotros no podemos describir. Hay un aspecto, el emocional, que nosotros no podemos contarles en la previa", completó el relator.

Bulos se persignó en vivo en ESPN en la cancha de Racing.

Cuándo juegan Racing vs. Boca por la Copa Libertadores

El partido de vuelta por los cuartos de final se jugará el miércoles 30 de agosto desde las 21.30 horas en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro se podrá ver en la televisión a través de los canales Fox Sports (cable) yTelefe (aire). En tanto, el streaming online será a través de la plataforma de Star+ y de Pluto TV, además de otras opciones como por ejemplo DGO, Cablevisión Flow y Telecentro Play.

Cómo se define Racing vs. Boca por la Copa Libertadores

El equipo que gane el juego de vuelta avanzará a las semifinales del torneo y, si empatan, irán directamente a los penales. En la siguiente instancia, el que clasifique enfrentará al vencedor de la llave entre Deportes Pereira de Colombia y Palmeiras de Brasil. En la ida, el "Verdao" se impuso por 4-0 como visitante y tiene casi asegurado el boleto a la próxima ronda.