La predicción de Ruggeri sobre Riquelme por la que se burlan en Boca: "El último año"

Oscar Ruggeri realizó una insólita predicción en ESPN y desde Boca lo recordaron con burlas en las redes sociales.

Oscar Ruggeri lanzó una predicción en ESPN sobre el futuro de Juan Román Riquelme en Boca Juniors con algo que no sucedió y en las redes no lo perdonaron. Los dichos del exjugador fueron por demás contundentes, pero desde el club de La Ribera y sus fanáticos no se guardaron nada para liquidarlo. Con distintos tweets y publicaciones, los fanáticos recordaron al "Cabezón" y lo ridiculizaron.

"Si Riquelme no se prepara puede terminar como Daniel Passarella en River", sostuvo Ruggeri acerca del vicepresidente del "Xeneize" en la mencionada señal televisiva. Los números conseguidos por el ídolo sin dudas muestran otra cosa, ya que desde su arribo a la institución los títulos no faltaron. Si bien fueron todos a nivel local, logró mucho más que el ex mandatario del "Millonario", con el que la "Banda" descendió a la B Nacional en el año 2011. Por este motivo, los hinchas cargaron contra el campeón del mundo en las redes.

Ruggeri explotó de bronca contra todos en ESPN y fue tendencia en Twitter

"Yo como periodista le hubiese hecho una pregunta inglés. A ver si me sabe responder. Si no me sabe responder es una falla del club. Tienen que hablar inglés urgente. También una falla de los periodistas. ¿Sabés por qué te digo? Porque todos los clubes ingleses los tienen agendados a todos los pibes con videos y todo. Por eso si a este pibe lo llaman de Inglaterra y el pibe contesta ya viaja", soltó Ruggeri en vivo en ESPN F90, con referencia a la situación de Luca Langoni.

Sus dichos llamaron la atención entre los usuarios de Twitter, que a los pocos minutos lograron que sea tendencia. Con numerosas críticas hacia su persona por el idioma, los internautas no lo perdonaron y lo acusaron de que justamente él no habla inglés. De hecho, el propio Sebastián "Pollo" Vignolo también dio su visión al respecto pero hizo referencia a él mismo y se lo tomó con gracia: "Tiene que ir otro a preguntar, yo no podría ir".