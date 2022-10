La esposa del Pollo Vignolo rompió su bajo perfil y lo expuso con Barassi: "Está pendiente"

Darío Barassi recibió una inesperada visita durante 100 Argentinos Dicen en El Trece, y se sorprendió al aire. Paula Planas, esposa de Sebastián Vignolo fue una de las participantes y contó que el propio relator estuvo muy pendiente del ciclo para saber cuándo comenzaba. Minutos después del inicio, tras la presentación de los que jugaron, el conductor de la mencionada señal televisiva le envió un audio al periodista.

De hecho, en ese momento también le "reclamó" a la mujer por cómo agendó al "Pollo" en su celular. Luego de esto, y lejos de tratar de generar un conflicto entre ambos, Barassi no dudó en mandarle un mensaje referido a la relación en la pareja. Por supuesto, no faltaron las risas del resto de las personas que fueron parte de la emisión del pasado día jueves 20 de octubre.

"Un aplauso para Pau que es la mujer del 'Pollo' Vignolo. Perdón, el 'Pollo' es el marido de Pau. ¿Qué hacés acá? ¿Cuándo va a venir el 'Pollo'?", soltó Darío Barassi durante el programa pidiendo por la presencia del relator. Por supuesto, Paula Planas no se quedó atrás y le respondió: "Tiene que venir, está muy pendiente, está preguntando todo. ¿Querés mandarle mensaje?". El conductor de El Trece asintió y procedió a comunicarse con su colega de ESPN.

"Que nos dé un poco de libertad el 'Pollo'", agregó el anfitrión del ciclo televisivo y le pidió el celular a la mujer. Tras abrir la conversación miró cómo lo tenía agendado y lanzó: "'Seba', como que esperaba más un 'Pichi', no sé". Acto seguido, Barassi le dijo a Vignolo: "'Pollo' ¿Qué hacés? Acá Barassi. No me gusta que te tenga agendado como 'Seba'. Esperaba algo más como 'Pichi', 'Gurrumín'". Planas lo interrumpió: "Sí, antes era 'Mi vida'. Pero lo cambié por seguridad". Luego, el animador de 100 Argentinos Dicen continuó con su audio: "Bueno, escuchame, dejá de controlarnos. '¿Cuándo arrancan?', dice. Sí, me demoré en bajar, 'Pollo', tengo mis tiempos".

