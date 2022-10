Sandra Borghi interrumpió 100 Argentinos Dicen y Barassi estalló

La periodista de El Trece se metió para saludar a una amiga suya pero la situación incomodó al conductor.

Sandra Borghi protagonizó un momento desconcertante para todos los presentes en el piso de 100 Argentinos Dicen. En pleno desarrollo del programa por El Trece, la periodista ingresó al estudio para saludar a su colega Paula Trapani, motivo por el cual Darío Barassi se descolocó y le expresó una serie de comentarios contundentes al aire.

Paula Trapani era una de las que se encontraba compitiendo en la edición famosos de 100 Argentinos Dicen. "Le pedimos a 100 argentinos que nos digan algo que existe o que crees que existe pero no lo podés ver", fue la consigna en cuestión en la jornada del domingo 9 de octubre. Allí, Barassi frenó el juego porque observó la presencia de Sandra Borghi.

"Me río porque acaba de aparecer la peor jugadora de la historia de 100 Argentinos Dicen", lanzó el conductor. "No puedo creer lo mal que jugaste. Ay se hacen las amigas, se odian seguro", agregó chicaneándola cuando abrazó a su colega. Inmediatamente, Barassi le llamó la atención porque comenzó a saludar a todos los participantes, haciéndole perder tiempo televisivo. "¿Es joda? Estoy haciendo un programa hermana, no es un boliche esto", soltó.

Luego de un intercambio de palabras, Sandra Borghi se fue del piso y dijo: "Me voy al noti". Esto descolocó aún más al actor y presentador de El Trece, ya que 100 Argentinos Dicen es grabado y la periodista no está los domingos en el canal. "Porque no es grabado el programa, es domingo... está haciendo algunos notis el domingo después de Lanata, pero bueno, estamos en vivo, un beso", expresó de manera irónica.

"Gracias Sandra por romper el clima de la televisión", concluyó mientras se escuchaban risas de fondo por parte de la producción. Cabe recordar que son los últimos programas de Darío Barassi, ya que el ciclo termina a fin de año porque se abocará a otros compromisos laborales vinculados a la actuación.

Sandra Borghi enfureció contra un camarógrafo de TN en vivo

Sandra Borghi protagonizó un tenso momento al aire en el noticiero de TN Todo Noticias con uno de sus compañeros. El camarógrafo le advirtió sobre un objeto suyo que molestaba a la puesta en escena, pero la periodista lo tomó a mal y se mostró completamente fastidiosa.

El video de Sandra Borghi enojada con un camarógrafo en TN se volvió viral en las redes sociales. "¿Qué pasa Luberti, te molesta mi vasito de café? Sí, tengo vasito de café, tengo pañuelitos para la sinusitis y alcohol ¿Cuál es tu problema?", soltó la periodista.

El momento trascendió tanto que varias páginas de Instagram, Twitter y TikTok se hicieron eco de la situación y el usuario @newmediaar fue quien lo publicó. "Le hablo al camarógrafo que se me queja. Me hace señas de 'se ve el vasito de café'. Qué tupé este Luberti ¿no? ¿Qué opinás?", siguió Borghi, quien buscó complicidad con uno de sus compañeros de piso.

"Que nos regale unas tazas", expresó su colega, mientras que la conductora de TN dijo: "No sé, comprate algo". Desde la producción mandaron al corte directamente sacándola del aire y con una puesta en escena de la autopista 25 de Mayo.