Ruggeri explotó de bronca contra todos en ESPN y fue tendencia en Twitter: "Una falla"

Oscar Ruggeri explotó de bronca en pleno ESPN F90 luego de escuchar las declaraciones de un jugador de Boca Juniors y no se guardó nada.

Oscar Ruggeri se enojó, explotó contra todos en ESPN y rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. El "Cabezón" opinó sobre los jugadores del fútbol argentino y la formación que les da cada club en cuanto al idioma. Luego de escuchar la palabra de Luca Langoni, la joven figura de Boca Juniors, el campeón del mundo cuestionó no sólo a los futbolistas, sino que también lo hizo con sus propios compañeros al aire de F90.

El delantero que pasó a ser fundamental a lo largo de la Liga Profesional de Fútbol convirtió el segundo gol ante Gimnasia y Esgrima La Plata para darle la victoria a su equipo y los tres puntos claves para afrontar lo que será el último encuentro del campeonato. Minutos después, el hombre surgido de las inferiores del "Xeneize" habló con la mencionada señal televisiva y dio sus sensaciones tras el partido. Ruggeri lo escuchó atento, pero se enojó y lo dejó en claro.

"Yo como periodista le hubiese hecho una pregunta inglés. A ver si me sabe responder. Si no me sabe responder es una falla del club. Tienen que hablar inglés urgente. También una falla de los periodistas. ¿Sabés por qué te digo? Porque todos los clubes ingleses los tienen agendados a todos los pibes con videos y todo. Por eso si a este pibe lo llaman de Inglaterra y el pibe contesta ya viaja", soltó Ruggeri en vivo en ESPN F90.

Sus dichos llamaron la atención entre los usuarios de Twitter, que a los pocos minutos lograron que sea tendencia. Con numerosas críticas hacia su persona por el idioma, los internautas no lo perdonaron y lo acusaron de que justamente él no habla inglés. De hecho, el propio Sebastián "Pollo" Vignolo también dio su visión al respecto pero hizo referencia a él mismo y se lo tomó con gracia: "Tiene que ir otro a preguntar, yo no podría ir".

Ruggeri se calentó con un planteo del Pollo Vignolo en ESPN

Oscar Ruggeri opinó sobre el cierre de la Liga Profesional de Fútbol entre Racing Club y Boca Juniors y dejó en claro lo que piensa de lo que tiene que hacer River en el duelo ante la "Academia". El ex defensor del "Millonario" fue contundente con sus dichos sobre los partidos que se disputarán el próximo domingo 23 de octubre en el "Cilindro" y en la Bombonera. Es que los dirigidos por Gago y los de Ibarra se juegan todo en sus respectivos encuentros.

"Ningún entrenador va a parar a un equipo. Dejate de joder. Por los puntos... te digo la verdad, prefiero irme a mi casa. Si alguien del grupo viene a decirme 'Mirá che, hay que perder o hay que empatar', me voy a mi casa. Yo, jugador de River, prefiero no jugar. Si la mayoría aceptan diciendo 'Vamos a perder', yo me voy a mi casa y no juego. Sinceramente ¿Cómo hacés para perder? Con lo que uno siente adentro de una cancha", sostuvo el campeón del mundo en México 1986 sobre el plan que puede tener Gallardo para este duelo.