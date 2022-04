La opinión del Pollo Vignolo que enloqueció a los hinchas de River

Sebastián "Pollo" Vignolo dio su opinión en ESPN F90 sobre el nivel de un futbolista de River Plate y enloqueció a los hinchas "Millonarios".

Sebastián Vignolo, quien comúnmente demuestra el cariño que le tiene a Boca Juniors a través de ESPN F90, tuvo un guiño para River Plate durante el programa. Hablando con sus compañeros sobre el presente "Millonario", el conductor lanzó un impensado elogio hacia uno de los futbolistas del plantel que dirige técnicamente Marcelo Gallardo. Claro que, esto llamó la atención de los hinchas del club de Núñez que tantas veces lo criticaron por hablar de su histórico rival.

El "Pollo" se dirigió directamente al delantero cordobés Matías Suárez, quien desde su regreso al fútbol después de una lesión que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas convirtió dos goles. En principio, en el debut de la Copa Libertadores contra Alianza Lima en Perú ingresó en el complemento y marcó el tanto de la victoria. Por otro lado, ante Argentinos Juniors en el Monumental anotó el primer grito del equipo del "Muñeco" en el triunfo 4 a 2.

"Suárez, Suárez y siempre Suárez. Gallardo necesitaba que se recupere, porque además de ser delantero, Suárez es un conector. No es el típico delantero que se queda anclado adelante. Se tira atrás, conecta. Para mí Suárez es jugador de Selección, no voy a decir que llega al Mundial, pero es un monstruo". Las afirmaciones del relator sobre el atacante sorprendieron a más de uno. No por las características del cordobés, sino por lo que significa el "Pollo" para el mundo River.

El delantero de 33 años llegó al "Millonario" en 2019 y fue más que importante para el "Muñeco". En total jugó 97 partidos, convirtió 31 goles y brindó 31 asistencias, lo cual habla bien de su buen desempeño en el ataque. Hasta el momento ganó cinco títulos con la "Banda", y su nivel llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Selección Argentina donde disputó 6 partidos, de los cuales 3 fueron en la Copa América del mencionado año.

Un periodista peruano destrozó al Pollo Vignolo y a Oscar Ruggeri

“Me sorprende que periodistas tan reconocidos se dejen llevar por la situación, en realidad. Sobre todo periodistas que se ríen cuando Ruggeri cuenta las anécdotas sobre faltas, alfileres y demás. Periodistas a los que les tengo mucho respeto. A Daniel Arcucci le tengo mucho respeto, lo mismo a Sebastián Vignolo, periodistas que son reconocidos, pero se dejan llevar por la calentura”, sostuvo Óscar Del Portal en su editorial en DirecTV Sports.

Y agregó: "Cuando hablan de Brasil, de la patadita, 'hay que meter, dale dale, no me rompás las bolas, hay que meter'. ¿Ahí si vale?. Y claro, cuando le entraron mal a Maradona ahí si se quejaron. Pero después cuando Oscar Ruggeri habla de Chilavert y que tenía ganas de partirlo todos ‘ja ja ja ja’ y se limpian la baba. Ahí si vale. Si van a criticar este tipo de cosas háganlo siempre también en su programa", concluyó enojado el mencionado periodista.