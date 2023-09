Horacio Pagani llegó tarde a El Trece y el Pollo Vignolo lo cruzó: "No arrancamos"

Horacio Pagani llegó tarde a El Trece y el Pollo Vignolo lo cruzó en vivo en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión que comparten todos los domingos por la noche.

Horacio Pagani llegó tarde a El Trece, para el programa Pasión por el Fútbol, y Sebastián "Pollo" Vignolo lo cruzó en vivo. El experimentado panelista del programa de televisión no estaba en el estudio cuando inició la edición del domingo 10 de septiembre de 2023, por lo que sus compañeros habituales lo chicanearon al aire y lo dejaron en ridículo.

Apenas comenzado el ciclo, las cámaras mostraron el asiento en el que suele estar la estrella de TyC Sports y estaba vacío. Por lo tanto, el relator se dirigió hacia allí y se quedó en silencio durante unos segundos hasta que gritó: "¡Dale! ¡Dale, amigo, dale! ¿Venís o no, amigo? No, no arrancamos, eh". En ese momento, la producción fue cómplice de la figura de ESPN y musicalizó de fondo con el tema Deléctrico de Babasónicos, con su estribillo que reza Va a venir, no va a venir...

"¡Puchi! ¿Estás o no estás? ¡Que queremos arrancar!", le insistió el Pollo Vignolo a Pagani. Un instante más tarde, el panelista de Bendita (El Nueve) apareció detrás de cámaras y entró al piso. "¡Hola, amigo!", lo saludó el conductor. "¿Cómo estás, Puchi?", le devolvió Horacio. "Acá tiene un vaso de agua", le sirvió el relator. "Pensé que estabas emocionado por cómo jugó Boca", lo chicaneó su colega Héctor Gallo. "Tratemos de no hablar de fútbol...", respondió Pagani.

El Pollo Vignolo, a los gritos para que entrara Pagani.

Pagani liquidó a Jorge Almirón, el DT de Boca: "Me pegué dos dormitadas"

Con relación a la pálida victoria del "Xeneize" por penales frente a Almagro tras el 2-2, el panelista de El Trece fulminó al entrenador: "Me sorprendió que dijo que le encantó la actuación de Boca...". Y aprovechó para contar que fue al teatro: "Reconozco que hoy me levanté tarde,15.30, porque anoche estuve viendo un espectáculo, el monólogo de un amigo".

"El partido empezó a las 17.30 y me pegué dos dormitadas en ese primer tiempo que dijo el entrenador que le encantó", disparó el columnista de Clarín Deportivo. "Boca jugó regular en el primer tiempo, y de regular para abajo en el segundo", opinó el periodista deportivo. "Sin embargo, las situaciones más claras las tuvo en el segundo tiempo", opinó Horacio al respecto del sufrido boleto del conjunto de La Ribera a los cuartos de final de la Copa Argentina 2023. Y completó con la burla contra River: "Igual, un papelón es no quedar entre los ocho mejores y mirarlo por la televisión".