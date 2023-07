Grave denuncia de un periodista contra Martín Arévalo en El Trece: "Ni cerca"

Las fuertes acusaciones cruzadas entre Martín Arévalo y Nicolás Distasio generaron un gran revuelo en El Trece. El tenso momento que se vivió en Pasión por el Fútbol ante la atenta mirada del conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo.

El Trece volvió a vivir momentos tensos en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo. En esta oportunidad, quienes protagonizaron una caliente discusión al aire fueron Martín Arévalo y Nicolás Distasio, quienes cubren la actualidad de Boca y River respectivamente.

Los panelistas del ciclo nocturno de cada domingo acerca del fútbol argentino discutieron acerca de diversos temas, aunque todo comenzó cuando "Nico" opinó que "sólo queda un equipo grande" a nivel nacional porque "todos salen a defenderse contra River". En ese momento, el ex TyC Sports lo cruzó, lo acusó de ser "hincha, no periodista" y entonces se desató un feroz intercambio entre ambos.

En plena edición del 9 de julio de 2023, cuando Nicolás opinó al aire que "el único grande es River", Martín lo liquidó cuando respondió que "para hacer una aseveración así tan fuerte, tan de hincha, porque es una aseveración de hincha...". Sin embargo, su colega no se la dejó pasar y reaccionó: "No, no me subestimes eh, yo soy periodista. Y no vivo de alcahuetear a nadie... no adulo a nadie yo, no franeleo a nadie".

Arévalo se lleva muy mal con Distasio y se nota al aire.

"Pará, Nico, yo te escuché. No grités, tenés que ir al bar a hablar como hincha si querés, porque para faltarles el respeto a los demás y decir que River es el único equipo que existe...", le contestó Arévalo duramente. "Es una opinión, si no te gusta buscate una vos", le respondió Distasio. "No, no es una opinión, porque para denostar a todos los demás equipos...", lo cruzó Arévalo. "Cuando vos gritás es porque querés que los demás no hablen. No digas que los demás no son grandes...", insistió. "A ver, dale, hablá vos que te vamos a escuchar con atención", lo chicaneó "Nico".

Arévalo vs. Distasio en El Trece: "El ladrón"

Luego de pocos minutos de debate en Pasión por el Fútbol, se dio este picante cara a cara entre los dos protagonistas cuando surgió el tema de si Mateo Retegui, cuyo pase pertenece a Boca, puede llegar a ir a River:

Arévalo: "No hay ninguna chance de que Retegui vaya a River, eh. Digo, porque por ahí para algún malpensado...".

Distasio: "A Boca tampoco hay chances de que vaya, eh".

Arévalo: "No, ya fue a Boca, ya jugó en Boca Retegui. No se quedó porque el club decidió venderlo".

Distasio: "Retegui no quiere jugar en Boca, no le interesa volver".

Arévalo: "No, Nico... no tenés ni el teléfono de Retegui".

Distasio: "Ah, vos sí".

Arévalo: "Sí, yo hablo con Retegui, quedate tranquilo. Habla de Retegui como si hablara con Retegui...".

Distasio: "¿Pero vos qué sabés con quién hablo? ¡Mirá que las operaciones que hiciste vos fueron grandes, eh! ¡Mirá que dijiste que iba a jugar (Julio) Furch en Boca eh!".

Arévalo: "No, yo dije que lo iban a ofrecer. Yo no opero, Nico, quizás lo haces vos. El ladrón cree que son todos de su condición. No te equivoqués, hacé el juego de periodista, no de hincha".

Distasio: "Les hacés el juego de los representantes a todos".

Arévalo: "Hacé de periodista, no de hincha".

Distasio: "Dale, Furch... no tuvo chances, ni chances. Ni cerca de La Bombonera estuvo, dale...".

Arévalo: "Sí, lo ofrecieron, yo no dije que iba a jugar en Boca. ¿Y sabés qué? Lo hice con este conductor (mirando a Vignolo)".

Distasio: "Dale, entonces no subestimes la información de Retegui de nadie porque no sos el dueño de la verdad".

Arévalo: "No, no subestimo. Hacé de periodista, Nico".

Distasio: "Sí, yo hago muy bien mi trabajo".

Arévalo: "Si no, es todo cansador... es todo el día: ´River es bueno, Boca es malo, River es bueno, Boca es malo...´".

Distasio: "¡Y si es la verdad! ¿Qué te molesta? ¿Estás sensible? Y bueno...".

Arévalo: "¡Estás obsesionado con Boca, hermano! ¡Sufriste de chico! Dale...".

Distasio: "No.., ese sos vos. ¡Y de grande también!".