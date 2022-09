El Pollo Vignolo y su curioso elogio a Lionel Messi: "Lo que me dijo mi abuela"

El Pollo Vignolo se deshizo en elogios para Lionel Messi en la Selección Argentina, aunque recordó un momento particular: "Lo que me dijo mi abuela".

Sebastián "El Pollo" Vignolo llenó de elogios a Lionel Messi después del doblete del capitán de la Selección Argentina a Jamaica en el amistoso. El conductor de F90, el programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15, hizo su editorial habitual dedicada íntegramente al crack de PSG (París Saint Germain) de Francia.

Más allá de que el periodista de 47 años suele alabar a la gran estrella de La Scaloneta, en esta oportunidad utilizó un curioso recuerdo para hablar maravillas acerca del ex Barcelona. Y lo hizo en pleno arranque de la emisión del miércoles 28 de septiembre de 2022.

El extraño elogio del Pollo Vignolo a Messi: "Siempre ganan los buenos"

Para iniciar una nueva edición de F90 por ESPN, el relator introdujo el tema: "¿Viste cuando sos chico y te preguntan qué querés ser cuando seas grande? Yo decía jugador de fútbol". Allí fue cuando repasó una situación que le tocó vivir cuando era más joven. "Yo recuerdo que lo que me dijo mi abuela, que ya no está, fue: ´Yo quiero que seas buena gente´", puntualizó. En la misma dirección, el cordobés indicó que "ser buena gente es una decisión, es una elección, parece tan simple pero...".

En la continuidad de su editorial, el presentador insistió con que "es una decisión ser noble, leal..." y amplió: "Cuando hablamos de Messi, tendríamos que haber empezado por aquí". "Es la principal virtud que le veo: creo que Messi va más allá del jugador de fútbol, del que patea la pelota, del que hace goles inolvidables", opinó el comunicador.

A puro elogio, El Pollo Vignolo consideró que "lo primero que es Messi es un buen tipo, buena gente". "Yo soy de los que piensan que, a la larga, siempre ganan los buenos. Fíjense que Messi, a la larga, ganó", ejemplificó al instante. De cualquier manera, se sorprendió porque según él "¡parece mentira que en algún momento iba perdiendo, una locura!". "Fíjense el cierre de la historia: no necesita ganar el Mundial para ganar, eh. No lo necesita. Si lo gana, mejor, Dios quiera", deseó al mismo tiempo.

A pleno con su opinión, el relator se sinceró: "A mí me encanta que pasen estas cosas porque la vida está hecha para los buenos, siendo bueno a la larga tenés un beneficio". Acerca del capitán de La Scaloneta, el presentador lo definió como "un buen tipo, y después está el buen deportista, el buen compañero, el buen profesional, el distinto".

A modo de adelanto del mano a mano que se viene con el rosarino en el canal de deportes, "Seba" remarcó: "Tengo muchas ganas de que salga la entrevista porque hablamos un poquitito de fútbol". "Después, hablamos de la vida, de lo que significa ser él, de lo que es para él ser un padre, para su mujer, sus hijos, su mamá, su papá", detalló. "Hablamos de qué hay detrás de ese genio que vive con normalidad", insistió.

El Pollo Vignolo llenó de elogios a Messi en ESPN: "Leyenda".

Incluso, condideró que "para un genio, vivir con normalidad no es simple. Y él vive con normalidad, cuidando ser un buen ser humano, que es lo más importante". Sobre el delantero de PSG, añadió: "¿Qué me genera Messi? Más allá del fanatismo, la devoción... ¡Me da placer! Que nos represente un tipo sensacional me da orgullo. Somos privilegiados, ¡y mirá que tuvimos genios, eh! Y no sólo en el fútbol".

Con relación al doblete a Jamaica, el cordobés se sinceró. "Me siento a ver a la Selección y a disfrutar de este tipo, del que decís: ´Ojalá que no se retire nunca´", expresó el conductor de F90. Vignolo destacó que el rosarino "es fantástico porque comprende su condición de ídolo" y hasta les preguntó a los televidentes: "¿Ustedes se inmaginan lo que debe ser estar todo el tiempo buscado, acosado por gente que lo ama, que lo adora, tener un traje de superhéroe que debe pesar un montón?".

Acerca de ello, valoró que el 10 "se desenvuelve con naturalidad" porque "es un personaje extraordinario, magnífico". Y completó: "Pero no es ningún personaje, porque es él, es auténtico. Su principal virtud es ser buena gente, y a la larga ganan los buenos".