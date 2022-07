El Pollo Vignolo se sacó contra Battaglia por la eliminación de Boca: "Nunca"

Sebastián Vignolo abrió ESPN F90 con una feroz crítica a Sebastián Battaglia por la eliminación de Boca en la Copa Libertadores a manos del Corinthians.

Sebastián Vignolo se sacó en vivo en ESPN y liquidó a Sebastián Battaglia luego de la eliminación de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Corinthians. El conductor fue contundente a la hora de opinar sobre los dichos del DT del "Xeneize", quien luego del partido lanzó un palazo para la dirigencia por los refuerzos que no llegaron al club.

“Hay cuestiones que uno plantea y, a partir de ahí, deberían resolverse en el tiempo en el que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes. Pero son situaciones que no las manejo yo. Tuvimos la oportunidad de pedir (jugadores), de mejorar en cuanto al recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”, aseguró el técnico de Boca luego de la derrota ante el "Timao".

"Con mucho para hablar de lo que pasó con la eliminación de Boca. Anoche vivió una noche de esas en las que no tienen que ser. Fue una noche trágica de Benedetto en lo deportivo, pero tampoco paredón o carnicería para Benedetto. La verdad fue de esas noches que decís 'no sale una, no tiene una'. Vamos a discutir, vamos a charlar y esto es un juego en equipo, yo quiero correrlo a Benedetto de ese lugar. Hoy la debe estar pasando peor que nadie porque no le salió una", comenzó Vignolo en el pase de F12 a F90.

Luego, el "Pollo" apuntó contra Battaglia por sus dichos: "Creo que hay responsables pero no culpables, lo vamos a charlar. Me costaba en el momento del partido ¿Qué haría si fuese el entrenador? Lo que no haría si fuese el entrenador es decir lo que dije en la conferencia de prensa, eso se lo digo ahora. Sí puedo tener dudas en lo futbolístico, por cuándo o dónde poner a Vázquez, o por Benedetto. Lo que nunca haría es decir que los refuerzos no llegaron, todavía no".

Boca eliminado de la Copa Libertadores: el descargo de Battaglia

Más allá del mercado en sí, "El León" criticó el planteo del conjunto brasileño, que según él “fue a empatar y a buscar los penales, que fue lo que pasó". "El equipo estaba funcionando bien, a mi entender. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. A veces no merecés y pasás, hoy merecimos y no pasamos. Son cosas que tiene el futbol, hay que saber entender”, profundizó.

Más allá de valorar al plantel, el DT admitió que “es una derrota que duele, uno de los objetivos muy importantes es la Libertadores". "La idea nuestra era llegar lo más lejos posible y nos quedamos en el camino”, remarcó, aunque aclaró que “esto sigue, es fútbol, estas situaciones se pueden dar. Va a doler por una cuestión lógica, pero estamos en un club en el que hay que seguir adelante"