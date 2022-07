El palazo de Battaglia a Riquelme tras la eliminación de Boca: "No se resolvieron"

Sebastián Battaglia cruzó a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol tras la eliminación de Boca contra Corinthians en la Copa Libertadores.

Boca volvió a quedar afuera de la Copa Libertadores en los octavos de final y, en la conferencia de prensa posterior, Sebastián Battaglia cruzó al Consejo de Fútbol y a Juan Román Riquelme. El entrenador está muy molesto por el flojo mercado de pases y lo hizo saber públicamente.

Si bien "El Xeneize" dominó en el desarrollo y mereció pasar a los cuartos de final, la fatídica noche de Darío Benedetto y la mala fortuna hicieron que quedara en el camino ante "El Timao" de Brasil. Tranquilo en sus formas como siempre, el técnico le marcó la cancha a la dirigencia por la falta de refuerzos y la salida de Eduardo Salvio.

Battaglia liquidó a Riquelme tras la eliminación de Boca vs. Corinthians: "No se resolvieron"

En la conferencia conjunta con el capitán Carlos Izquierdoz, el estratega del local se descargó en la sala de prensa de La Bombonera. Consultado acerca del mercado de pases y de la ausencia de fichajes para encarar este segundo semestre, "El León" fue contundente con sus declaraciones.

“Hay cuestiones que uno plantea y, a partir de ahí, deberían resolverse en el tiempo en el que se tienen que resolver y no se resolvieron", resaltó Battaglia en Boca. Además, el ídolo repasó que "se han ido muchachos importantes", aunque también aclaró: "Pero son situaciones que no las manejo yo”. Acerca de las incorporaciones que no se hicieron, insistió: "Tuvimos la oportunidad de pedir (jugadores), de mejorar en cuanto al recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”.

Boca eliminado de la Copa Libertadores: el descargo de Battaglia

Más allá del mercado en sí, "El León" también criticó el planteo del conjunto brasileño, que según él “fue a empatar y a buscar los penales, que fue lo que pasó". "El equipo estaba funcionando bien, a mi entender. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. A veces no merecés y pasás, hoy merecimos y no pasamos. Son cosas que tiene el futbol, hay que saber entender”, profundizó.

Más allá de haber valorado al plantel, el DT admitió que “es una derrota que duele, uno de los objetivos muy importantes es la Libertadores". "La idea nuestra era llegar lo más lejos posible y nos quedamos en el camino”, remarcó, aunque aclaró que “esto sigue, es fútbol, estas situaciones se pueden dar".

Battaglia se la pudrió a Riquelme tras la eliminación de Boca en la Libertadores.

De cara a la Liga Profesional y a la Copa Argentina, Battaglia resaltó que “el club merece responder día a día y decir presente en todas las competencias". "Va a doler por una cuestión lógica, pero estamos en un club en el que hay que seguir adelante", agregó.

A puro elogio, señaló que "los jugadores son inteligentes, saben en el club que están y tienen que responder". Incluso, afirmó que "quedan por delante dos torneos, donde tienen que competir al máximo porque el club merece eso”.

Pese a los méritos hechos por su elenco para pasar de fase, el técnico reconoció que “se van a acordar de que Boca quedó afuera". "Por más que un poquito dentro mío tenga esa satisfacción del esfuerzo y el partido que hicieron, me siento orgulloso, pero la realidad es que Boca se quedó afuera”, se resignó.

“Hablar de merecimiento o no… Pasamos, festejamos, estuvimos en una final, pero esto es fútbol", repasó con relación a cuando "El Xeneize" clasificó en la Copa de la Liga ante Racing tras la definición desde los doce pasos. "Estoy orgulloso de lo que hicieron los muchachos, pero se van a acordar de que nos quedamos afuera”, cerró Battaglia.