El Pollo Vignolo ninguneó al posible nuevo equipo de Gallardo en Francia: "No es top"

Sebastián "Pollo" Vignolo se refirió a la posibilidad de Marcelo Gallardo de dirigir al Olympique de Marsella de Francia y le bajó el precio al club francés al cual se acerca el "Muñeco" tras su paso por River Plate.

Sebastián Vignolo ninguneó al club del que Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de dirigir en caso de que llegue a un acuerdo. El conductor debatió con sus colegas en el pase de ESPN F12 a F90 y deslizó un comentario que sin dudas llamó la atención. Es que el Olympique de Marsella, al que el periodista le bajó el precio, no sólo es uno de los clubes más grandes de Francia, sino que también lo es a nivel europeo.

Mientras tanto, los hinchas del elenco galo esperan la confirmación oficial por parte de la institución en las próximas horas. Todo quedará en manos del propio "Muñeco" y la dirigencia, quienes definirán tanto los términos como las condiciones del vínculo antes de que el DT firme. Mientras tanto, en su análisis, el "Pollo" Vignolo sí destacó al entrenador, pero no hizo lo propio con el equipo del Viejo Continente.

Mientras sus compañeros debatían acerca de esta chance que Gallardo podría aprovechar si llega a un acuerdo, Vignolo dio su visión al respecto y lanzó: "Yo lo quería en la Premier. Nosotros creemos que, después de todo lo que hizo en River siendo el técnico más importante de la historia, o está ahí, que después de eso no vaya a un top de Europa. Marsella no es un top de Europa. Es un muy buen equipo". Luego, durante el debate en F90, el conductor agregó: "¿Cuántos partidos vieron del Marsella en los últimos dos años? No sabía que venía a hacer el programa con fanáticos del Marsella. Sé lo que es, paso horas mirando fútbol europeo, juego con la Play, me gusta. No me quieran convencer, sé que es un grande en Francia. Pensé que Gallardo con lo que había hecho que para mí es hasta allá arriba, tal vez le hubiese llegado algo más fuerte".

Sin embargo, los números y la historia del elenco francés dicen otra cosa. Con 123 años de historia, el OM se mantiene como el único club de Francia que levantó la UEFA Champions League y lo hizo en 1993 como invicto. Con 29 títulos en su haber entre campeonatos locales -el que más los jugó en la historia- e internacionales, la institución en la que asoma Marcelo Gallardo es, sin dudas, una de las más importantes a nivel continental. Cabe destacar que mantenían el récord de ligas ganadas hasta que los superó el PSG de la mano de Lionel Messi.

Gallardo, a un paso de firmar contrato con un grande de Europa

Marcelo Gallardo está a sólo un paso de convertirse en el nuevo entrenador de un importante club de Europa. El "Muñeco", que dejó River Plate a finales del 2022, no dirigió en los últimos meses ni tampoco eligió lugar para volver a trabajar en lo que mejor se desempeña, pero todo estaría encaminado para que se sume a otro grande. Según aseguraron desde un medio francés, el DT más ganador de la historia del "Millonario" tendría todo acordado con una institución de dicho país.

"Gallardo y Olympique de Marsella han llegado a un acuerdo. Se espera que el argentino llegue esta noche para firmar su contrato. El técnico argentino ha fichado con el OM. El 'Muñeco' debe llegar para firmar su contrato. Tras intensas negociaciones, la dupla Longoria-Ribalta logró convencer al extécnico de River Plate", aseguraron desde la página web del medio galo Le Phocéen.