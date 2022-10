El Pollo Vignolo hizo una insólita comparación entre Boca y Racing: "Como la pizza"

El insólito editorial del Pollo Vignolo acerca de la definición de la Liga entre Boca y Racing. "Es como la pizza", comparó el conductor de ESPN F90.

Sebastián "El Pollo" Vignolo abrió ESPN F90 con un insólito editorial vinculado con la definición del título de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino entre Boca y Racing. El conductor del programa de televisión del martes 18 de octubre curiosamente comparó a esta situación con la pizza.

Mientras el relator de 47 años hacía la apertura del ciclo, lo escuchaban atentamente sus habituales compañeros: Daniel Arcucci, Carlos "El Cai" Aimar, Marcelo "El Cholo" Sottile, Diego "El Chavo" Fucks, Federico "El Negro" Bulos y Marcelo Espina. Entonces, el presentador se lanzó con su particular paralelismo.

El curioso editorial de la pizza del Pollo Vignolo por la definición entre Boca y Racing

Con su estilo habitual, el conductor analizó el estilo de juego de cada equipo y lanzó de cara a sus compañeros: "Yo voy a hacer una pregunta, porque esta es una cuestión de gustos... ¿La pizza les gusta fina, a la piedra, esponjosa?". "A ver... ¡Es fina igual!", opinó. Incluso, describió que "finita, crocante, después tenés la otra que hasta podés jugar, la achicás, que es la esponjosa... ¡Son pizzas iguales, las dos son pizzas!".

Además, especuló con que "puede haber un público que diga: ´A mí me gusta a la piedra porque me gusta bien crocante´. Y puede haber otro que diga: ´A mí me gusta la otra, que es la más esponjosa´". E insistió en el concepto de que "¡es pizza igual, tiene el mismo sabor!".

Ya con relación a los equipos que pelean por el título, "El Pollo" Vignolo añadió los sistemas que utilizan "son formas distintas" y puntualizó en que "Boca tiene una manera, se hizo con este estilo a base de sufrimiento, de tener pérdidas, buscando jóvenes que aparecen y le responden, un equipo que se hizo duro de atrás para adelante, que no necesita dominar la mitad de la cancha para ganarte el partido".

También lo calificó como un conjunto "firme en las áreas, tal es así que el otro día (ante Newell´s) no estuvo firme en ninguna de las dos áreas y perdió". "Firme con su arquero (Agustín Rossi), firme con (Luca) Langoni y el 9 (Darío Benedetto), tiene jerarquía y eso le alcanza para ser el puntero del campeonato", destacó.

Sobre "La Academia", el presentador resaltó que "el otro, Racing, tiene más variantes, tiene zurdos tirados por la derecha, derechos tirados por la izquierda, salidas por los costados, tiene circuitos que los llevan a los futbolistas hasta una zona de definición". "Y después está el jugador", aclaró.

El periodista deportivo explicó que "ahora, Boca te dice: ´Así va bien´, y te pone los títulos. ¡Y tiene razón! Y del otro lado, Racing te dice: ´Nosotros, jugando así, creemos que a la larga vamos a salir campeones´. Y mirá que se pegó un par de palazos Racing.... Y sigue, y sigue, y sigue". "¡Las dos son válidas! Nadie hace trampa, que cada uno juegue como cree que tiene que jugar", pidió.

La comparación del Pollo Vignolo entre Boca y Racing.

Ya en el final del editorial, "El Pollo" Vignolo amplió: "Después, yo puedo decir ´me gusta más este o aquel´. Es una cuestión de gustos, cada uno elige. No estoy de acuerdo con aquellos que desprecian la forma de jugar de uno o elevan la del otro". El comunicador también dijo que "van en el lugar en el que uno se pone".

"Usted me pregunta... ¡Y qué se yo! Sí, Racing juega muy bien, pero Boca también a su manera juega muy bien", aportó el relator. Además, insistió con la visión de que "nadie, jugando mal, puede ser campeón a dos fechas (del final)". "A los entrenadores les doy toda la derecha: ellos saben los jugadores que tienen y quieren usarlos de la manera en la que creen que les son más importantes", los elogió. Y cerró: "Yo no sé lo que sería (Fernando) Gago dirigiendo a Boca o (Hugo) Ibarra a Racing. Ahora, el fútbol también es una cuestión de gustos. Los dos tienen razón".