El Pollo Vignolo destrozó a Diego Latorre: "No abra el paraguas"

El Pollo Vignolo aniquiló a Diego Latorre en las redes sociales. El fuerte cruce del relator contra su compañero en la televisión en ESPN. "No abras el paraguas", lo atacó duramente.

Sebastián "Pollo" Vignolo destrozó a Diego Latorre inesperadamente en las redes sociales. El conductor de ESPN salió al cruce de su compañero del canal de televisión a través de las redes sociales y sorprendió a los seguidores de ambos. Si bien son amigos y hasta comparten las transmisión de los partidos del fútbol argentino por ESPN Premium, en este caso el relator lo liquidó.

El conductor de F90 y Equipo F se hizo eco de un comentario del exjugador acerca del partido entre Manchester City y Arsenal que puede llegar a definir la Premier League. "Gambeta" es simpatizante de "Los Gunners" y espera que el equipo de Londres se consagre en la Liga de la Primera División de Inglaterra después de 19 años.

El Pollo Vignolo atacó a Latorre ante la posible definición de la Premier League

Ansioso por el duelo entre los dos primeros equipos de la tabla de posiciones en el Etihad Stadium, el exdelantero publicó en su cuenta oficial de Twitter: "Vamos a decirlo antes de que la ilusión final se vaya al diablo". Además, aclaró que está "absolutamente satisfecho con la temporada del Arsenal" porque "este equipo vale la pena".

El Pollo Vignolo vs. Latorre en las redes sociales.

Sorprendido, su colega y amigo replicó ese mensaje y le respondió: "No me abra el paraguas, ´Gambeta´!!!". "Tal vez hoy sea el día!!!! Partidazo!!!!", quiso envalentonarlo el relator en la antesala a un encuentro determinante de cara al título. Por la fecha 33, el equipo dirigido por Pep Guardiola recibirá al de su exayudante de campo Mikel Arteta: si gana el local, quedará a dos puntos de su rival con dos partidos menos disputados.

Latorre sueña con Arsenal campeón de la Premier League: "Vamos los chicos"

El exfutbolista de 53 años tuiteó luego que "este equipo nunca estuvo diseñado para ser campeón de la Premier". Al mismo tiempo, recordó que "el objetivo central era ingresar a la Champions League" y acusó que "quien piense lo contrario desconoce la historia reciente y los cimientos del proyecto del Arsenal". "En relación al juego, fue sostenidamente el mejor", valoró.

Más tarde, opinó por la misma vía que "para los pibes de hoy todo es pechearla, no sienten la camiseta, son mercenarios, etc", ya que según él "es parte de la cultura actual instalada en gran medida por las empresas de comunicación". "Alguna vez alguien dijo: ´El gran negocio elige muy bien a sus altavoces´", amplió el ex Boca y Racing. Firme, sostuvo: "Aunque hay quienes todavía se interesan por el contenido de las cosas. Brindo por ellos". Y cerró con una foto con los jóvenes de "Los Gunners" festejando un gol: "Vamos chicos hoy!".