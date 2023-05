El Pollo Vignolo amenazó a sus compañeros de ESPN F90 por Boca: "Los chats"

El Pollo Vignolo sorprendió y amenazó en vivo a sus compañeros de ESPN F90 por el Boca de Jorge Almirón. La ocurrencia del conductor en la televisión.

Sebastián "Pollo" Vignolo amenazó en vivo a sus compañeros de ESPN F90, en pleno editorial del martes 23 de mayo de 2023. El conductor del programa de televisión arrancó una nueva edición con un picante editorial, vinculado con la supuesta mejoría del Boca de Jorge Almirón. Como algunos de sus colegas no coincidieron, los chicaneó al aire.

En la apertura del ciclo, el cordobés se burló del resto del panel porque, al parecer, en las conversaciones por WhatsApp habían elogiado durante todo 2022 a Racing, Tigre y Argentinos Juniors por su estilo de juego. Ahora que esos equipos se cayeron, el relator aprovechó para recordar que "El Xeneize" derrotó a "La Academia" y al "Bicho" en el vigente torneo. "Solamente le falta Tigre", se jactó.

El Pollo Vignolo amenazó a todo ESPN F90 en vivo: "Muestro los chats"

A pura ironía, el periodista deportivo estaba elogiando al Boca de Almirón y recordó que "en el ranking privado que había falta Tigre nomás... Porque era Racing, ya le ganó; era Argentinos, ya le ganó; le falta ganarle a Tigre". "Viví un año...", quiso continuar, aunque allí Morena Beltrán lo interrumpió y gritó: "¡Pero no podemos hablar de los equipos que jugaban bien hace seis meses si decimos que el fútbol es efímero!".

El Pollo Vignolo hizo una autocrítica en ESPN y admitió que se equivocó.

"Para vos también es, Morena, hacete cargo... Hacete cargo", vociferó Federico "Negro" Bulos. "¡Obvio que me hago cargo! ¿Pero Tigre es hoy el mismo que era hace seis meses?", se defendió la panelista. "¡Ofrezco los chats de acá!", irrumpió Vignolo mientras mostraba su celular levantando los brazos. "Viví un año donde Tigre era el (Manchester) United, Argentinos era el Liverpool...", insistió el presentador, muy irónico. "Si vamos a empezar a mostrar los chats, vamos con todo eh", le siguió el juego Beltrán.

"¡Y les ganó a dos Boca por ahora! Siendo el Sheffield... El Sheriff. ¿Quién era?", reiteró "El Pollo". "Vamos a divertirnos. Voy a buscar el mate, vos seguí. Les dije que iba a ser un programa bravo", se envalentonó el conductor. En tanto, Diego "Chavo" Fucks le dio la razón y dijo que "todos elogiaban a Tigre y siempre es un equipo de mitad de tabla". "¡Es el endiosamiento de entrenadores de equipos de mitad de tabla! ¡Una locura!", amplió.

"¡Pero dirige a Tigre (Diego) Martínez, no dirige a Bayern Múnich! ¿Qué querés, que salga campeón?", gritó Bulos. "El tema es en qué momento chateamos, porque el año pasado coincidimos en que Racing fue el que mejor jugó", acotó Marcelo "Cholo" Sottile. Finalmente, si bien todos aceptaron que Boca mejoró con Almirón, Vignolo sentenció: "Argentinos lo superó, River lo superó... ¿Pero cuántas veces le tiraron abajo el arco a (Sergio) Romero? El fútbol son llegadas, no me hablen del fútbol sin llegadas".