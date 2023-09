El papelón de Ruggeri en pleno estudio de ESPN F90: "Olor a quemado"

En pleno estudio de ESPN F90, Oscar Ruggeri protagonizó un papelón jugando a la pelota con Sebastián "Pollo" Vignolo y el resto de sus compañeros de programa.

Oscar Ruggeri protagonizó un nuevo papelón en pleno ESPN mientras compartía F90 con Sebastián Vignolo y sus compañeros. El campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 no pasa para nada desapercibido con sus dichos en el programa correspondiente a la señal de Disney y mucho menos con sus acciones. En este caso, los integrantes del ciclo se sorprendieron porque sucedió algo totalmente fuera de lo habitual.

La vergonzosa situación se dio luego del análisis de la victoria de la Selección Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El triunfo por 3 a 0 de los dirigidos por Lionel Scaloni sirvió para sumar tres puntos más tras el triunfo contra Ecuador en el debut y los periodistas del canal lo debatieron. Nadie se esperaba lo que hizo el exdefensor de la "Albiceleste".

Al margen de que es común que jueguen a la pelota dentro del estudio, esta vez el "Cabezón" se excedió junto al conductor con un remate de cabeza que culminó en la pantalla trasera. El golpe de la pelota -aunque fue débil- provocó que la misma se apague por unos minutos. Los encargados de la producción mostraron su descontento con el exfutbolista, al igual que el "Pollo" que se acercó al artefacto para revisar si estaba roto.

"La apagaron ellos", soltó Ruggeri ni bien se dieron cuenta de la situación. Ante la reacción de Sebastián Vignolo, el exzaguero de la Selección soltó: "Vos me incentivaste a mí". Acto seguido, el conductor se dirigió -entre risas- a un costado de la pantalla para mirarla y esbozó: "Uh, mirá el olor a quemado que hay. Hiciste un desastre. Tocó los sensores. Dame el CBU, amigo". Obviamente, todo el equipo de ESPN se lo tomó con gracia y hasta cargaron al propio panelista por su papelón.

El polémico comentario del Chavo Fucks contra una joven estrella de River

River Plate y la Universidad Católica de Chile jugaron un partido amistoso durante la fecha FIFA en el que el "Millonario" se impuso por 1 a 0 con gol de Esequiel Barco. Diego "Chavo" Fucks participó de una de las transmisiones oficiales y lanzó un polémico comentario contra uno de los futbolistas surgidos de inferiores del elenco que dirige Martín Demichelis. Esta crítica generó que muchos hinchas de la "Banda" repudien sus palabras en las redes sociales.

"A mí el 'Diablito' Echeverri me parece un buen jugador, pero que está en una etapa muy de formación. Todavía está medio verde para comer la fruta. Hay que dejarlo un poco más en el árbol para llevarlo de a poquito. Me parece que tiene características muy interesantes que si van en la dirección que parece que van, a River le puede dar satisfacciones muy importantes. No todavía. Un partido amistoso como el de hoy le puede servir para tener minutos y que se vaya acostumbrando", soltó Fucks con respecto al juvenil del "Millonario".