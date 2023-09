El polémico comentario del Chavo Fucks contra una joven estrella de River

El periodista de ESPN, Diego "Chavo" Fucks, lanzó un controversial comentario contra una de las figuras de River Plate en pleno duelo contra la Universidad Católica de Chile.

River Plate y la Universidad Católica de Chile jugaron un partido amistoso durante la fecha FIFA en el que el "Millonario" se impuso por 1 a 0 con gol de Esequiel Barco. Diego "Chavo" Fucks participó de una de las transmisiones oficiales y lanzó un polémico comentario contra uno de los futbolistas surgidos de inferiores del elenco que dirige Martín Demichelis. Esta crítica generó que muchos hinchas de la "Banda" repudien sus palabras en las redes sociales.

El apuntado por el periodista de ESPN fue nada más y nada menos que Claudio Echeverri. El "Diablito", que sumó pocos minutos en la era de "Micho" hasta el momento, sí dejó su huella en la Selección Sub 17 y se perfilaba para hacer lo propio en Núñez. Sin embargo, el poco rodaje lo marginó de los titulares, pero en el duelo ante el conjunto trasandino tuvo protagonismo otra vez a pesar de que no disputó los 90.

"A mí el 'Diablito' Echeverri me parece un buen jugador, pero que está en una etapa muy de formación. Todavía está medio verde para comer la fruta. Hay que dejarlo un poco más en el árbol para llevarlo de a poquito. Me parece que tiene características muy interesantes que si van en la dirección que parece que van, a River le puede dar satisfacciones muy importantes. No todavía. Un partido amistoso como el de hoy le puede servir para tener minutos y que se vaya acostumbrando", soltó Fucks con respecto al juvenil del "Millonario".

Los números del atacante chaqueño hasta ahora son escasos con la "Banda", pero no por eso dejan de ser importantes. Echeverri se consagró campeón de la Liga Profesional de la mano de Martín Demichelis y estuvo cerca de convertir su único gol en Primera División en dicho torneo en el debut ante Instituto de Córdoba. Además, en la "Albiceleste" también mostró su potencial en el marco del Sudamericano Sub 17 de Ecuador, donde marcó 5 tantos en 9 cotejos.

Festeja Demichelis: la buena noticia que recibió el DT en medio de la crisis en River

Martín Demichelis es un exjugador argentino que se desempeña como director técnico del Club Atlético River Plate y en plena crisis de la institución recibió una inmejorable noticia. "Micho" prepara todo para revertir la imagen que dejaron sus dirigidos en las derrotas ante Argentinos Juniors y Vélez en la Copa de la Liga Profesional. Para esto, el entrenador contará con un futbolista que no sumó minutos en el inicio del campeonato por una lesión.

Paulo Díaz, zaguero con pasado en San Lorenzo, sufrió una distensión en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha que lo mantuvo fuera de las canchas varias semanas. Pasaron 21 días y ya está en condiciones de entrenar con sus compañeros luego de perderse los duelos ante Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez Sarsfield. Igualmente, está lejos de volver al primer equipo teniendo en cuenta que recientemente se recuperó.