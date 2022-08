El insólito motivo por el que Vignolo se enojó con un colega de ESPN: "No lo nombra"

Sebastián "Pollo" Vignolo se enojó con un compañero de ESPN por un insólito motivo y lo evita en cada pase de programa de la mencionada señal.

Una feroz interna en ESPN trascendió en las últimas horas y Sebastián Vignolo es protagonista de la misma junto a un colega suyo. El conductor se enojó con su compañero de señal por un insólito motivo y no lo menciona cuando hace el pase de F90 a F12. Al parecer, el clima en el canal es bastante tenso y ambos periodistas se mantienen distantes, no sólo por los horarios de sus respectivos ciclos.

El apuntado por el "Pollo" es Germán Paoloski, quien conduce su programa más tarde que el del relator y no se cruzan. Sin embargo, Vignolo suele nombrar la programación que continuará luego de su conducción y nunca nombra al también integrante de Telefe. La periodista Fernanda Iglesias dio más detalles al respecto durante LAM en América TV y no se guardó nada.

"Cuando el 'Pollo' termina su programa del mediodía y anuncia el resto de los ciclos que están en la grilla no nombra el de Paoloski. ¿Por qué hace esto? Porque no lo banca a Paoloski", sostuvo Iglesias acerca de esta feroz interna entre los hombres de ESPN. Por otro lado, agregó que hay mucho ego en los pasillos y que el propio Vignolo siente que él está de mucho ates que su colega y es más importante.

Claro que, sus ciclos llaman la atención por demás, y no sólo por los informes futboleros, sino por la polémica que generan entre los distintos integrantes del elenco que mezcla exjugadores con periodistas. Si bien no dieron a entender que hay un conflicto entre conductores, el hecho de que el "Pollo" no lo nombre en cada despedida de programa muestra un claro descontento por parte del relator.

El Pollo Vignolo se dio vuelta y explotó conta Riquelme por el presente de Boca

"Boca está en un momento muy especial. Yo decía que Juan Román Riquelme tiene que despersonalizar un poco su figura a lo que significa Boca, porque parece él más importante que Boca. Por ahí el público lo entiende así, pero tiene que despersonalizar eso. Más allá de los logros, Battaglia fue el técnico de Reserva de él y ahora es Ibarra. No sé cómo puede asimilar esto el jugador de fútbol", lanzó Mariano Closs como introducción por el presente del entrenador del "Xeneize".

El "Pollo" Vignolo no tardó en responder y cargó contra el dirigente por la manera de elegir a los entrenadores: "¿Sabés lo que te van a decir en Boca? Salió campeón. No digo que yo coincida con esto, pero salió campeón. Lleva un interinato de un año y medio. Battaglia cuando empezaba a convertirse en el técnico de Boca y a ser mirado no como interino se va, o lo van. Y se eligió otro interinato como es el de Ibarra. Boca necesita un golpe de efecto y que su equipo tenga un entrenador, que sea respetable como técnico".