El Pollo Vignolo se dio vuelta y explotó conta Riquelme por el presente de Boca: "Un año y medio"

Sebastián "Pollo" Vignolo dejó de lado su cariño a Boca Juniors y apuntó contra Juan Román Riquelme por la gestión en el club.

Sebastián Vignolo dejó de lado el cariño que demuestra por Boca Juniors en ESPN y apuntó contra Juan Román Riquelme. El conductor debatió con sus compañeros en Equipo F y no se guardó nada contra el dirigente por el presente del club y los cambios de técnico que tuvo desde la salida de Miguel Ángel Russo. La durísima derrota ante Patronato por la Liga Profesional fue el detonante para esta contundente crítica.

Es que tanto Sebastián Battaglia como Hugo Ibarra arribaron al primer equipo en la misma situación: como interinos. Si bien al exvolante le fue bien, ya que ganó dos títulos, el Consejo de Fútbol lo despidió por los malos resultados. Su sucesor lleva pocos partidos y el bajo rendimiento del plantel tampoco ayuda. Esto despertó la bronca del relator que, si bien demuestra respeto para Román y compañía, en esta ocasión les soltó la mano.

"Boca está en un momento muy especial. Yo decía que Juan Román Riquelme tiene que despersonalizar un poco su figura a lo que significa Boca, porque parece él más importante que Boca. Por ahí el público lo entiende así, pero tiene que despersonalizar eso. Más allá de los logros, Battaglia fue el técnico de Reserva de él y ahora es Ibarra. No sé cómo puede asimilar esto el jugador de fútbol", lanzó Mariano Closs como introducción por el presente del entrenador del "Xeneize".

El "Pollo" Vignolo no tardó en responder y cargó contra el dirigente por la manera de elegir a los entrenadores: "¿Sabés lo que te van a decir en Boca? Salió campeón. No digo que yo coincida con esto, pero salió campeón. Lleva un interinato de un año y medio. Battaglia cuando empezaba a convertirse en el técnico de Boca y a ser mirado no como interino se va, o lo van. Y se eligió otro interinato como es el de Ibarra. Boca necesita un golpe de efecto y que su equipo tenga un entrenador, que sea respetable como técnico".

El "Cai" Aimar estalló en el programa de Vignolo

El programa de Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN F90 terminó, como ya ocurrió varias veces, con una fuerte discusión en vivo en la televisión. En este caso, el conductor no fue el protagonista directo, sino que el caliente intercambio se dio entre Carlos "El Cai" Aimar y Daniel Arcucci. En el momento en el que los panelistas se trenzaron, los miraban atentamente tanto el presentador como el resto del staff: Marcelo "El Cholo" Sottile, Carlos "El Mono" Navarro Montoya, Federico "El Negro" Bulos y Diego "El Chavo" Fucks.

Arcucci: "Pero Cai, no te perdono porque no estaba interpretando nada, estaba citándolo a Gallardo".

Chavo Fucks: "Perfumado y de corbata, ¿no?".

Vignolo: "¿Y por qué cargás a un compañero?".

Aimar: "Sí, estaba pensando eso... ¡Y cuando pateaste una pelota te desgarraste, hijo de puta!".

Arcucci: "Y erré el penal, pero erra el que patea...".

Aimar: "Sí, ahí estoy de acuerdo"

Arcucci: "Dos veces erré, no pateo más".