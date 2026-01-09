Un agente fronterizo estadounidense dispara y hiere a dos personas en Portland

FOTO DE ARCHIVO. Un miembro del escuadrón antidisturbios toma posición, mientras los manifestantes se reúnen frente a las instalaciones del ICE después de que agentes federales estadounidenses disparan a dos personas en Portland, Oregón, EEUU

Por Kanishka Singh y ‍Jasper Ward y Brad Brooks

9 ene (Reuters) - Un agente de inmigración estadounidense disparó e hirió a un hombre y ‍a una mujer en ⁠Portland, Oregón, dijeron el jueves las autoridades, lo que llevó a los responsables de la ciudad y del estado a hacer un llamamiento a la calma ante la indignación pública por la muerte a tiros el miércoles de una mujer en Minnesota a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés).

"Entendemos la emoción y ‌la tensión que muchos están sintiendo tras ⁠el tiroteo en Mineápolis, pero pido ⁠a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para saber más", dijo el jefe de la policía de Portland, Bob ‍Day, en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El tiroteo de Portland se produjo el jueves por la tarde cuando los ⁠agentes de la Patrulla Fronteriza ‌de Estados Unidos estaban llevando a cabo una detención selectiva de un vehículo, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Según el comunicado, el conductor, un presunto miembro de una banda venezolana, ‌intentó "armar" su ‌vehículo y atropellar a los agentes. En respuesta, dijo el DHS, "un agente efectuó un disparo defensivo" y el conductor y un pasajero se dieron a la fuga.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las circunstancias ​del incidente.

La policía de Portland dijo en un comunicado que el tiroteo tuvo lugar cerca de una clínica en la zona este de la ciudad.

Seis minutos después de llegar al lugar y determinar que había agentes federales implicados, la policía fue informada de que dos personas con heridas de bala —un hombre y una ‍mujer— pedían ayuda en un lugar situado a unos 3 kilómetros al noreste de la clínica.

La policía dijo que aplicó torniquetes al hombre y a la mujer, que fueron trasladados a un hospital. Se desconoce su estado.

Los líderes de Portland y ​Oregón dijeron en una conferencia de prensa el jueves por la noche que no tenían detalles sobre lo que llevó a los ​disparos, incluyendo si la violencia estaba vinculada a la aplicación de las leyes de inmigración.

Con información de Reuters