El increíble consejo de Oscar Ruggeri al Tigre Gareca que revelaron en ESPN F90: "No te cagues"

Ricardo Gareca reveló en ESPN F90 un increíble consejo que le dio Oscar Ruggeri sobre los partidos de Eliminatorias.

Ricardo Gareca estuvo presente en el programa ESPN F90 que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo. En un momento de la entrevista reveló un insólito consejo que le dio Oscar Ruggeri para los partidos de las Eliminatorias con Perú. En un momento de risas, el DT del seleccionado "Blanquirrojo" contó sus diálogos con su excompañero en la Selección Argentina, cómo se llevan y lo que suelen hacer cuando se juntan.

Clasificado al Repechaje con Perú, el extécnico de Vélez Sarsfield irá por una nueva clasificación a un Mundial, tal como lo logró en 2018 rumbo a Rusia. En aquel momento dejó en el camino a Nueva Zelanda y ahora se verá las caras con el ganador de Emiratos Árabes Unidos y Australia, con fecha a definir. Además, el "Tigre" dio detalles de lo que vive en la actualidad y de cómo pasó su vida desde la etapa futbolística hasta su presente como entrenador.

"Oscar a veces me pasa que me pregunta '¿Con quién jugás?' Jugamos con Brasil. 'Andá al frente, no te cagues, salile con tres delanteros, Vos fijate la respuesta que te da. Es así, total no tiene problema. No sé si a veces pierde lo que es la perspectiva. Siempre ha sido directo en esa manera de ser. Y bueno, un poco nos llevamos de esa manera. Estamos reunidos con familia y podemos estar dos horas en el sillón uno al lado del otro mirando la televisión y no hablamos"

"Estoy concentrado porque jugamos la Eliminatoria y me pregunta '¿Estás concentrado Ricardo?' Y sí". lanzó Gareca. Acto seguido, Ruggeri sostuvo: "Quiero que ponga a Perú en el Mundial, que dirija este Mundial y se termina. Viene para acá y nos vamos a pasear, ya después te jubilas. Me llamaron para que le hable de otros equipos y si Perú no llegaba al Mundial tenía donde ir. No quiero que dirija mucho, quiero que vivamos, que salgamos y estemos juntos con la familia".

La impactante revelación de Ricardo Gareca

"¿Extrañas al Gareca jugador?", consultó Sebastián Vignolo. A lo que el "Tigre" respondió: Yo creo que son las mejores etapas, pero si vos me preguntás ni me acuerdo. Llega un momento que a veces me cuesta levantar la pelota. Me pregunto si fui jugador, perdí toda la sensibilidad en el pie. Pasó tan rápido la vida. Uno le quiere hacer entender al jugador que esto es corto y pasa tan rápido. Ya tengo dos nietos, 64 años, no sé dónde se me fue la vida o la carrera deportiva".

Y agregó: "Yo dirigí cinco años en Vélez y ya pasaron 9 años. Es muy rápido todo y hay que prestarle atención porque la carrera de los jugadores de fútbol es corta. Porque tienen que aprovecharla, aprender a ser profesionales. Tienen que saber aprovecharla no sólo en el aspecto económico porque hay lugares que te potencian futbolísticamente y hay lugares que te debilitan".