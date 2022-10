El feroz cruce de Distasio y el Flaco Schiavi en ESPN por el campeonato de Boca

Nicolás Distasio y Rolando "Flaco" Schiavi se cruzaron fuerte en ESPN en un debate caliente tras el final de la Liga Profesional de Fútbol que significó un nuevo campeonato para Boca Juniors.

Nicolás Distasio y Rolando Schiavi se sacaron chispas en un feroz cruce durante Equipo F. Los panelistas de dicho ciclo televisivo que se emite por la pantalla de ESPN debatieron sobre lo que fue la obtención de la Liga Profesional de Fútbol por parte de Boca Juniors en la última fecha del certamen y no se guardaron nada. Sebastián Vignolo planteó un interrogante en la mesa y sus compañeros no tuvieron filtro para contestarse.

"Boca en el fútbol argentino le gana los campeonatos a todos. Gana todo y sigue vivo en otra copa, se quedó con el clásico. La verdad que en el fútbol argentino Boca manda. Lo discutimos cualquier cosa. ¿Es discutible?", soltó el "Pollo" en pleno programa, haciendo referencia a lo que fue el duelo ante Independiente por el campeonato y que, hasta el momento de dicho encuentro, todavía tenía chances de consagrarse en la Copa Argentina.

"Yo creo que no, ganó los últimos tres campeonatos. ¿Quién salió campeón?", lanzó Schiavi en respuesta a los dichos del conductor. Sin embargo, Distasio lo cruzó: "Para mí es discutible, el tema es si nos quedamos sólo con la tapa del diario y leemos Boca campeón o analizamos un poco más. No voy a entran en discusión si el campeón se discute. Yo creo que está bárbaro. Para mí gusto y mi análisis, me gusta y me termina de convencer más un equipo campeón con el de River del año pasado que un equipo como el Boca campeón de este año"

Y agregó: "Fue un Boca que nunca pudo dominar los trámites de partido, que tuvo problemas con el último, el quinto o el décimo del torneo. En algún momento tuvo problemas internos, tiene una cantidad inédita de derrotas. Simplemente hablo de gustos. Después los resultados son los que mandan. ¿A vos qué te gusta más? ¿No crees que River y Boca tienen que tener mayor responsabilidad?". Ante esto, el "Flaco" no lo perdonó y respondió cortante: "A mí me gusta salir campeón de la forma que sea. La estrella está y no se mira la forma de juego. Yo como hincha no lo miro. Boca no tiene la culpa de que el chico de Racing (Galván) erró el penal".

Paoloski filtró detalles de la pelea de Fantino con Closs y Vignolo en ESPN

Germán Paoloski opinó de la pelea de Alejandro Fantino con Sebastián Vignolo y Mariano Closs. El conductor dio detalles del cruce entre los relatores y no se guardó nada sobre cómo fue la disputa que terminó con la salida de uno de ellos de ESPN. Lejos de meterse en la polémica, el periodista de Telefe aprovechó la ocasión para contar la buena relación que tiene con los tres y cómo lo afectó este problema que surgió en la señal de Disney.

"No es nuevo, siempre hubo ciertas disputas o problemas. Pero en este caso me dolió porque fue fuerte. Se dijeron cosas... sobre todo Ale. No me gusta porque los conozco a todos, tengo muy buena relación con ellos y la verdad que es algo triste lo que pasó. Otra cosa no puedo decir porque tampoco me voy a meter directamente en lo que es la disputa que no sé ni siquiera por dónde va la disputa", sostuvo Paoloski. Y agregó: "Si es por la manera de hacer periodismo o un tema personal, aunque Ale dijo que no fue personal, se termina volviendo personal cuando alguien se siente agraviado. Igualmente, Ale podría haber hecho todo, ESPN y América TV".