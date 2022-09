Fantino destrozó al Pollo Vignolo por la pelea entre Distasio y Pagani: "Debería saber"

Alejandro Fantino habló del feroz cruce entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio y destrozó al "Pollo" Vignolo por cómo manejó la situación en Pasión por el fútbol.

Alejandro Fantino destrozó a Sebastián Vignolo luego de su reacción ante el feroz cruce entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio en el programa Pasión por el Fútbol que se dio horas después del Superclásico del fútbol argentino. La pelea entre los panelistas del mencionado ciclo todavía tiene repercusiones y el conductor de Animales Sueltos no esquivó el tema. Además, se refirió a la buena relación que tiene con los periodistas y aconsejó al "Pollo".

"¡No, ustedes buscan esto, ustedes buscan esto!", insistió "Nico". "¿Con quién habla, con vos?", les preguntó Pagani a sus compañeros. "¡Con vos, ridículo, con vos!", lo desafió Distasio. "¡La concha de tu madre!", le respondió el de TyC Sports, enfurecido. "¡Nooooo, no! Paren, paren", trató de tranquilizarlos Vignolo en medio del escándalo. Fantino opinó sobre esto y no se guardó nada.

"Soy periodista deportivo, entre tantas cosas. En ese sistema de pelea y discusión el tema es que tenés que saberlo llevar. Para hacer eso tenés que ser amigo con el que estás discutiendo, si no sos amigo no lo hagas porque puede terminar mal", sostuvo el animador de Animales Sueltos en diálogo con Socios del Espectáculo.

Y agregó: "Trabajé con los dos y nunca he tenido problemas con Nicolás ni con Horacio. Sí te digo que Vignolo debería saber si sus compañeros están en condiciones de llevar un juego al extremo. Yo no puedo arrojar ninguna piedra porque haciendo El Show del Fútbol lo hacíamos mil veces. Hay una famosa frase mía que una vez dije 'Si van a hablar que sea faltándose el respeto', pero no había pasado que había dos tipos puteándose y diciendo barbaridades. En ese caso, me parece que es un juego que no recomiendo hacer. Porque termina mal y no está bueno. La gente no compra más eso".

El Pollo Vignolo lanzó un palito a Beto Casella en El Trece

Sebastián "El Pollo" Vignolo minimizó a Beto Casella en la televisión, ante la consulta del programa Socios del espectáculo por El Trece. La pregunta estuvo vinculada en realidad con la pelea en vivo entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio en Pasión por el Fútbol, el ciclo que lidera el relator los domingos en el mismo canal de aire. El periodista se desentendió de su responsabilidad como conductor de lo ocurrido en vivo la señal del Grupo Clarín.

Durante la emisión de Socios, el comunicador respondió: "Primero, claramente me sorprendió, no me gustó". "Traté de frenar a Horacio, pero bueno...", pareció resignado. En la misma línea, el cordobés reconoció que "en definitiva, son cosas que pasan, estando al aire, que querés que no pasen nunca". Incluso, resaltó: "Estamos haciendo un programa de debate futbolístico y trabajo con gente, en todos mis programas, que tiene una buena relación".