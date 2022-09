El Pollo Vignolo lanzó un palito a Beto Casella en El Trece: "Es gente grande"

El Pollo Vignolo minimizó a Beto Casella en El Trece, ante la consulta del programa de televisión Socios del espectáculo.

Sebastián "El Pollo" Vignolo minimizó a Beto Casella en la televisión, ante la consulta del programa Socios del espectáculo por El Trece. La pregunta estuvo vinculada en realidad con la pelea en vivo entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio en Pasión por el Fútbol, el ciclo que lidera el relator los domingos en el mismo canal de aire.

El periodista de 47 años, que también comanda ESPN F90, se desentendió de su responsabilidad como conductor de lo ocurrido en vivo la señal del Grupo Clarín. De paso, pareció diferenciarse del presentador de Bendita (El Nueve).

El Pollo Vignolo subestimó a Beto Casella en El Trece: "No sé cómo es mediar"

Durante la emisión de Socios del jueves 15 de septiembre de 2022, el comunicador fue consultado por lo ocurrido en Pasión por el Fútbol entre Pagani y Distasio, por lo que respondió: "Primero, claramente me sorprendió, no me gustó". "Traté de frenar a Horacio, pero bueno...", pareció resignado.

En la misma línea, el cordobés reconoció que "en definitiva, son cosas que pasan, estando al aire, que querés que no pasen nunca". Incluso, resaltó: "Estamos haciendo un programa de debate futbolístico y trabajo con gente, en todos mis programas, que tiene una buena relación".

A pura sinceridad, El Pollo Vignolo admitió: "A mí me gusta trabajar con gente que se tenga respeto. Lo que pasó el otro día no me gustó, para nada". Y recalcó que lo sucedido ya "no se puede tolerar, no se puede admitir".

Con relación a la posibilidad de que El Trece suspenda a los dos involucrados en este escándalo, el relator aclaró: "No tengo idea, la verdad que no lo sé. Insisto, somos compañeros, es un área que a mí ya no me compete". "Yo no soy un superior, soy un compañero de ellos y, en tal caso, la decisión la tomará la gente del canal. Por supuesto, no yo", explicó.

No obstante, la respuesta más picante del periodista deportivo llegó sobre el final. Cuando su colega le recordó que Beto Casella había dicho que él en Bendita sabía "mediar para poder llevarlo bien a Horacio" durante el programa de El Nueve, Vignolo cerró: "No sé cómo es mediar y que no llegue a esos niveles... Es gente grande que creo que tiene que controlarse, es lo normal".

El Pollo Vignolo admitió que no le gustó la pelea Pagani vs. Distasio.

Pagani vs. Distasio en El Trece: "¡Es un sorete!"

Luego de un extenso debate de lo que había ocurrido con El Superclásico entra Boca y River La Bombonera, cuando iba medio hora de la emisión llegó el instante más tenso y caliente. "¿Qué es lo increíble, cuál es la gracia?", le dijo a su colega el periodista que cubre la actualidad del "Millonario". "Siempre buscan alguna cosa dramática...", le contestó Horacio mientras se reía.

"¡No, ustedes buscan esto, ustedes buscan esto!", insistió "Nico". "¿Con quién habla, con vos?", les preguntó Pagani a sus compañeros. "¡Con vos, ridículo, con vos!", lo desafió Distasio. "¡La concha de tu madre!", le respondió el de TyC Sports, enfurecido. "¡Nooooo, no! Paren, paren", quiso tranquilizarlos "El Pollo".

Entonces, Pagani se paró y fue a buscar a Distasio, que estaba del otro lado del estudio, con la intención de pegarle. "¿¡Qué me decís a mí, la re puta que te parió!?", le gritó mientras el conductor intentaba frenarlo. "¿De qué te reís?", insistió Nicolás. "¡Les rompimos bien el orto!", le dijo Horacio a su colega mientras se acercaba y dio a entender así que se estaba burlando de él tras el triunfo del "Xeneize" en la Liga Profesional.

A la distancia, el relator dijo: "No, pará, vamos a la pausa, señores...". Allí fue cuando Pagani estuvo casi cara a cara con Distasio y amagó a pegarle una trompada, aunque luego recogió el brazo y Nicolás se atajó. "¡Eh, viejo!", se sorprendió El Pollo.

"¡Es un sorete!", protestó Horacio en referencia a Distasio, al tiempo que se retiraba caminando lentamente para volver a su asiento. Por último, mientras Vignolo leía la propaganda, se escuchó de fondo a Pagani: "¡Le rompo la trompa!".