El comentario de Niembro que indignó a todos en plena transmisión de ESPN

Fernando Niembro lanzó un inesperado comentario en plena transmisión del encuentro entre San Lorenzo y Newell's que generó polémica en las redes.

Fernando Niembro fue protagonista durante el partido entre San Lorenzo de Almagro y Newell's Old Boys de Rosario por un comentario que generó polémica en las redes sociales. El periodista comentó el mencionado cotejo correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional y sus dichos no pasaron para nada desapercibidos. Por supuesto, muchos lo cuestionaron por sus errores y sus palabras en un momento crítico del encuentro.

Cristian Ferreira fue la gran figura de la cancha con dos goles para la "Lepra" en la goleada 3 a 0 ante el "Ciclón", pero el comentarista lo confundió y a los fanáticos no les gustó para nada. Por esta razón, miles de usuarios lo destrozaron en Twitter con distintas publicaciones en las que mencionaron esta cuestión. Para colmo, por lo que dijo durante el cruce entre Rubén Darío Insúa y Gabriel Heinze también recibió numerosas críticas.

"Es una historia increíble, que los protagonistas del espectáculo sean los entrenadores y no los que juegan es increíble. El partido está parado porque ellos dos mantienen un diálogo como si fuera casi una acción teatral. El árbitro mira", esbozó Niembro en pleno cruce entre los técnicos. Luego de que sus compañeros opinen, el periodista agregó: "Era demasiado esto, es una escena teatral no propia de un partido de fútbol y con un árbitro que demostró ser muy blando ante una situación de este tipo. Iba a terminar en esto".

Sin embargo, el comentario que enfureció a miles de internautas en las redes fue el que el conductor soltó sobre uno de los futbolistas de Newell's. Cristian Ferreira salió en el complemento mientras su equipo ganaba cómodamente en el Nuevo Gasómetro, pero el comentarista no dejó de confundirlo con uno de sus compañeros. "Ferreira no te la va a dar, quiere su tercer gol, su hat trick", lanzó cuando la pelota estaba en los pies de Guillermo Balzi y una situación similar se dio con Genaro Rossi y Ramiro Sordo.

Una figura de ESPN destrozó a Rojo por su expulsión ante Palmeiras

Quien atacó al zaguero de Boca Juniors fue nada más y nada menos que Carlos "Cai" Aimar, quien no tuvo filtro a la hora de analizar las infracciones de Marcos Rojo que derivaron en su salida del verde césped. Es que poco tiempo después Palmeiras llegó al empate y forzó los penales en los que luego brilló Sergio "Chiquito" Romero. Al margen del resultado, el extécnico se enfureció con Rojo, quien se perderá el duelo decisivo del torneo continental contra Fluminense del próximo sábado 4 de noviembre en el Maracaná.

"Dejame decir esto, no es un error, es un horror. Porque vos podés quedar afuera", esbozó con bronca Aimar mientras en el programa mostraron las imágenes de las dos infracciones del defensor de Boca. "Generalmente cuando ya tenés tarjeta amarilla muchas veces vas de otra manera, a mí me pasaba y tenía que ir distinto. No te tires así", agregó el entrenador con pasado en Rosario Central y el "Xeneize".