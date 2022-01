El Chavo Fucks se equivocó en ESPN y lo liquidaron: "Bobo"

El "Chavo" Fucks le erró a un nombre al aire en ESPN F90 y en Twitter lo perdonaron.

El destrato de Daniel Arcucci y Diego Fucks al periodista Sebastián Lisiecki da que hablar nuevamente. No porque lo hayan nombrado en ESPN F90, sino porque un usuario de Twitter utilizó el término con el que el "Chavo" insultó a su colega en pleno programa. El periodista que reemplaza a Sebastián "Pollo" Vignolo como conductor del ciclo cometió un error al aire, no se lo perdonaron y lo liquidaron en la red social del pajarito.

Todo el problema surgió a raíz de la entrevista que le realizaron a Miguel Ángel Russo. Lisiecki los criticó por las preguntas que hicieron y los panelistas, principalmente el "Chavo" Fucks, lo trataron de "bobo". El momento se viralizó rápidamente, así como también la respuesta del periodista que no se guardó nada. Al día siguiente, el conductor se defendió ante las críticas pero la embarró aún más criticando a Russo por no dar declaraciones picantes.

"Hoy en ESPN y Star+ continúa la segunda ronda del Australian Open. Schwartzman juega contra O'Connell y Sebastián Báez enfrenta a Tsitsipa (es Tsitsipas). Nunca me toca Pérez, ¿No?" lanzó Fucks sobre su error. A lo que Marcelo Benedetto agregó: "Es el número 4 del mundo" y el "Chavo" lo interrumpió de mala manera: "Si, ya sé. Me explica, dale explicale a la gente también, esa es tu cámara".

"El tema es que nosotros somos un vehículo, y Báez es uno de los futuros mejores jugadores de tenis de la Argentina", sostuvo Benedetto. A lo que Fucks, en tono sobrador respondió: "Sé todo, me gusta el tenis. Además, te digo, Tsitsipa (lo dijo mal nuevamente) cuando era chico venía a mi casa y comíamos asado". No sólo que no asumió el error cometido sino que se lo tomó con gracia y cargó a un compañero de programa que dio un importante dato.

El usuario @Tomibjs_ publicó el tweet del momento y escribió recordando las palabras que utilizó Fucks para insultar a su colega: "Hay que ser un poco menos bobo @ChavoFuchs".

El Chavo Fucks se defendió por insultar a un periodista y culpó a Miguel Russo

No sólo que el "Chavo" no encontró las herramientas para justificar el error de insultar a su colega Sebastián Lisiecki, sino que además le echó la culpa a Russo por no brindar declaraciones que llamen la atención. La frase "no aclares que oscurece" estuvo más que presente en ese momento. Fucks, quien reemplaza a Sebastián "Pollo" Vignolo en la conducción del ciclo, explicó el porqué de sus consultas al extécnico de Boca Juniors pero la embarró aún más.

"Tuvo bastante repercusión la charla que tuvimos ayer con Russo. Salió en los diarios, hubo repliques. Incluso, él no hablaba así con nosotros desde que se fue de Boca. Que Russo no hace declaraciones rimbombantes lo sabemos desde el fondo de la historia, es mucho de la historia de Estudiantes", comenzó. Y agregó dando como ejemplo a un ícono del "Pincha": "Estaba pensando en Bilardo, y lo más fuerte que dijo fue 'rabanito' a Menotti, nunca otras polémicas".