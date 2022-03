El Cai Aimar humilló al Cholo Sottile en ESPN F90: "¿Qué carajo?"

Carlos "Cai" Aimar se enojó con Marcelo "Cholo" Sottile al aire de ESPN F90 en medio de un debate acerca de Boca Juniors.

Carlos Aimar explotó contra Marcelo "Cholo" Sottile en ESPN F90, en medio de un debate sobre los mejores números cinco de la historia de Boca Juniors. Uno de los más nombrados fue Blas Armando Giunta, a quien el "Cai" dirigió en su etapa como técnico y conoce muy bien. La discusión vino a raíz de la comparación del exjugador del "Xeneize" con los futbolistas actuales y los panelistas se cruzaron fuerte.

El presente del club de La Ribera no es el mejor, a pesar de la clasificación a la siguiente ronda en la Copa Argentina y el invicto en la Copa de la Liga Profesional. Las internas que hay en el plantel por la pelea de Agustín Almendra con Sebastián Battaglia y las palabras de Darío Benedetto pesan más que lo futbolístico. Mientras tanto, el DT piensa en cuál será el equipo que parará este domingo 6 de marzo cuando enfrente a Huracán en La Bombonera.

Sebastián Vignolo opinó acerca de Giunta y lo comparó con los jugadores actuales: "Hoy esos cinco están en desuso ¿No?". Aimar le respondió: "No, porque yo sigo pensando que ese triángulo te permite ser un equipo netamente ofensivo". Con esto último, se refirió al sistema de juego con el que se sentía cómodo. "Es muy lindo lo del triángulo pero ya es otra cosa acá. A los centrales le piden que conduzca, al volante que traslade, que lleve. Nada más", le contestó el "Pollo".

"Yo voy a la cancha con 11 Giunta", agregó el conductor. Acto seguido, el "Cai" sostuvo: "No te aguanta ningún 11". Marcelo "Cholo" Sottile, por su parte, salió al cruce y lanzó: "¿Vos te crees que 11 Giunta le ganan a 11 Riquelme?". Esto enfureció a Aimar que contestó: "¿Vos tenés alguna duda? ¿Qué carajo quieren comparar a Giunta con Riquelme?". Vignolo intervino nuevamente: ¿Vos decís que 11 tipos con pelota le ganan a 11 cracks? Ojalá que los medios no tomen esto".

El Cai Aimar dejó mal parado al Pollo Vignolo

En pleno debate sobre Boca en ESPN F90 por la interna entre Agustín Almendra, Darío Benedetto y Sebastián Battaglia, Vignolo lanzó: "Hiciste cara recién 'Cai', algo te enoja". A lo que su colega y extécnico respondió: "Es lógico que te manejes de una forma con los grandes y de otra con los chicos. Los estás formando, educando". El relator no se guardó nada y lo cruzó: "Que feo lo que decís. ¿Los grandes tienen privilegios?".

"¿Por qué feo? Privilegios no. Vos los tratas con el respeto que corresponde y a los más jóvenes los tenés que tratar porque se están armando y haciendo. Es lógico que vos lo trates de una forma al grande y de otra manera al joven pero no faltándole el respeto cuando es más chico", aseguró Aimar sobre la pregunta de Vignolo. Este último le contestó: "Hay licencias para los grandes", por lo que el "Cai" explotó: "No entendés un carajo lo que estoy diciendo. No hay licencias para los grandes".