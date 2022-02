El Cabezón Ruggeri le respondió a Goyco y lo destrozó: "Sos un hijo de puta"

Oscar Ruggeri le contestó a Sergio Goycochea en ESPN F90 y estalló la polémica por sus dichos contra el exarquero de la Selección Argentina.

Continúa la polémica entre Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri luego de los dichos del exarquero sobre el exdefensor. La pelea de quienes fueron compañeros en la Selección Argentina tuvo un segundo round y el que más pegó esta vez fue el "Cabezón". En el pase de programa de ESPN F12 a F90, respondió a los dichos de "Goyco" sin filtro y no se guardó nada a la hora de disparar contra el guardameta subcampeón del mundo en Italia 1990.

El tema que eligió Ruggeri para criticar a su excompañero se relaciona con un problema que tuvieron entre ambos y que el propio excampeón del mundo trajo a colación. Años atrás, atravesaron un dilema legal en el que el zaguero que pasó por Boca y River le prestó dinero al exsuegro de su colega y la relación no terminó bien. Según aseguró Goyochea en su momento, la discusión quedó en el pasado cuando para resarcirlo le dieron una propiedad.

"Yo soy siempre difícil. En este país es todo al revés. Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamas. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil. Porque ustedes no tienen ni idea, porque ustedes no la sacaron y la pusieron. Porque no era un vuelto", lanzó el "Cabezón" sin nombrar a Goycochea. Sobre esto Mariano Closs, que conocía el tema, sentenció: "Yo sé por donde viene, ahora la agarré. ¿Era rúcula?", preguntó el relator.

A esto, el exdefensor le contestó: "Era rúcula pero recontra sembrada de acá del norte al sur del país. La granja completa. Y los de cabeza grande. Y la película está contada como quiere cada uno. Entonces ¿Quién es difícil? Yo. Como siempre, cuando vos prestás plata y después la pedís, sos un hijo de puta", concluyó el campeón del mundo en México 1986 dejando sin palabras al resto de sus compañeros y colegas.

Sergio Goycochea liquidó al Cabezón Ruggeri: "Es muy difícil"

Uno de los periodistas del mencionado programa radial le consultó si se sentaría a comer con Ruggeri, a lo que Goycochea respondió: "No. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco. Oscar fue un gran jugador, campeón de todo y capitán. Pero como persona es muy difícil", sostuvo el arquero subcampeón del mundo en Italia 1990. Pero no quedó ahí, ya que segundos después se refirió a los dichos sobre Maradona.

"Cada uno con su vida hace lo que quiere. Uno puede hablar, aconsejar, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil. Son cosas muy íntimas y no estando Diego no me gusta hablar. Prefiero no hacerlo porque no hace bien, no me quiero colgar bandera de lo que no corresponde", señaló "Goyco" con un clarísimo palazo a su excompañero de la Selección Argentina, quien días atrás dio detalles sobre las adicciones del "Diez".