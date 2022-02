Sergio Goycochea liquidó al Cabezón Ruggeri: "Es muy difícil"

Sergio Goycochea brindó una entrevista a un medio radial y liquidó a su excompañero en la Selección Argentina, Oscar Ruggeri.

Sergio Goycochea brindó una interesante entrevista al medio radial El show del regreso, el cual se emite en Radio Ensamble. Durante la mencionada nota, tocó varios temas entre los que se destacaron los elogios a Emiliano "Dibu" Martínez por sus actuaciones en la Selección Argentina y una fuerte crítica a Oscar Ruggeri. Contra este último disparó con todo por su forma de ser, y también por cómo habló de Diego Armando Maradona luego de su muerte.

El exarquero de la "Albiceleste" es más que un referente en ese puesto para las generaciones que llegaron después, por lo que puede opinar libremente. Con varios títulos en el lomo, la tanda inolvidable de penales ante Yugoslavia y un gran paso por el seleccionado, "Goyco" está en un lugar privilegiado. Es por eso que, sin dudarlo, defendió a quien hoy ocupa el lugar que él tuvo durante los años 90 cuando compartió equipo con el "Cabezón" y "Pelusa".

Uno de los periodistas del mencionado programa radial le consultó si se sentaría a comer con Ruggeri, a lo que Goycochea respondió: "No. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco. Oscar fue un gran jugador, campeón de todo y capitán. Pero como persona es muy difícil", sostuvo el arquero subcampeón del mundo en Italia 1990. Pero no quedó ahí, ya que segundos después se refirió a los dichos sobre Maradona.

"Cada uno con su vida hace lo que quiere. Uno puede hablar, aconsejar, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil. Son cosas muy íntimas y no estando Diego no me gusta hablar. Prefiero no hacerlo porque no hace bien, no me quiero colgar bandera de lo que no corresponde", señaló "Goyco" con un clarísimo palazo a su excompañero de la Selección Argentina, quien días atrás habló sobre las adicciones del "Diez".

Los elogios a Emiliano "Dibu" Martínez

El arquero de la "Albiceleste" recibió varias críticas por su forma de ser dentro del campo de juego pero su colega lo bancó: "Está disfrutando el momento. Después de salir campeón contra Brasil en el Maracaná, te desbordas emocionalmente. Va a ir aprendiendo pero puede pasar. Nadie está preparado para afrontar la fama de un día para el otro. Lo digo con conocimiento de causa. Lo que uno dice y hace repercute 100 mil veces más"; afirmó.

Por último, recordó aquella injusta derrota ante Alemania en la final del Mundial de 1990 en donde Edgardo Codesal los privó de levantar el trofeo nuevamente. El árbitro le dio un penal inexistente al elenco germano minutos antes del cierre del encuentro y se consagraron campeones. "No jugamos un buen partido, aguantamos porque no quedaba nada. Nos cobraron un penal que no fue y terminó siendo definitorio", concluyó "Goyco".