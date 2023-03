Diego Latorre atacó al periodismo y enmudeció a Vignolo en ESPN: "No es de gustos"

Luego de la victoria del Barcelona por 1 a 0 ante el Real Madrid por Copa del Rey, Diego Latorre expresó su bronca contra el periodismo actual en pleno debate en ESPN y sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo.

Diego Latorre atacó al periodismo actual y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno debate de ESPN. En medio del análisis sobre lo sucedido en el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid por la Copa del Rey donde el elenco "Blaugrana" se impuso por 1 a 0, el exjugador aprovechó la ocasión para mostrar su descontento.

Tal es así que el conductor casi no opinó sobre lo que exponía "Gambeta" en el ciclo Equipo F. Nicolás Distasio fue uno de los que intervino para dar su opinión mientras Latorre se mantuvo firme en su posición a la hora de definir la labor actual de sus compañeros. Sin dudas, la reacción que más llamó la atención fue la del propio Vignolo, que se sorprendió ante una de las frases del ex Boca y Racing.

"Hay un ataque sistemático", lanzó Diego Latorre en medio del debate. Ante esto, el relator le respondió en vivo: "¿Con quién te estás peleando?". El ex futbolista lo escuchó y continuó con su idea: "Cuando hay determinados entrenadores que pierden, porque esto es muy de la industria nuestra, del periodismo, hay un rencor y un ataque, no sé cuál es el término preciso. Pero cuando pierde un equipo de los entrenadores que les gusta contratar y que la pelota la tenga el otro no te ponen en el pizarrón: 'Mourinho perdió con el 15% de posesión de la pelota', y ponen a Guardiola. Hay algo que no les cierra, como que van contra la belleza del fútbol. Hace 30 años".

Sin embargo, "Gambeta" no sólo se quedó con el análisis sobre los entrenadores y fue por más: "Si hay alguien que tiene especialidad para enmascarar es el periodista. Cuando empata o pierde en la Champions es un escándalo lo de Guardiola. Si el 'Cholo' Simeone sale cuarto con el equipo que tiene nadie dice nada. Hay como una protección mediática a esos entrenadores. Hay elogios, pero también hay castigos desmedidos". Sus dichos generaron que Distasio se meta en la charla y lo cruce: "Es la grieta de lo que te gusta a vos, son gustos". Esto enfureció a Latorre que sin dudarlo esbozó una frase que dejó sin palabras a Vignolo: "Para mí el fútbol no es de gustos, no es una milanesa o un pedazo de pollo. Para mí el periodismo ataca el juego".

El desubicado festejo de Latorre por un "error" de Dibu Martínez en el Aston Villa

Diego Latorre festejó un "error" de Emiliano "Dibu" Martínez en el cruce entre el Aston Villa y el Arsenal por la Premier League de Inglaterra. La jugada que terminó en el 3 a 2 de los "Gunners" en tiempo de descuento, en la que el arquero campeón del mundo no fue culpable, fue clave para la victoria de los visitantes que se alejan en la punta del torneo. Para colmo, minutos después Gabriel Martinelli marcó el 4 a 2 de contra y sentenció al elenco "Villano".

"Te amo Jorginho!!!! Gracias Dibu", escribió Diego Latorre en la red social del pajarito y despertó la bronca de muchos fanáticos. Para colmo, sucedió el pasado 18 de febrero cuando se cumplieron 2 meses de la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia donde el propio marplatense fue héroe con una tremenda atajada ante Kolo Muani y tapando un penal. Por supuesto, esto obligó al ex hombre de Boca Juniors y Racing a dar explicaciones.