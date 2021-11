Confirmado: Quique Sacco fue quien echó a Hernán Castillo de TNT Sports

El periodista despedido rompió el silencio y aseguró que fue el novio de Vidal quien decidió correrlo del canal. TNT Sports y una fuerte interna.

La noticia fue sumamente inesperada porque pocos sabían que este protagonista asumió como nuevo director de TNT Sports. Pero lo cierto es que Hernán Castillo confirmó que fue Quique Sacco el responsable de su despido. Quien supo conducir desde el inicio el programa Halcones y Palomas decidió romper el silencio en Twitter y revelar la verdad.

"Lo cuento para evitar especulaciones. El nuevo director de TNT Sports, Enrique Sacco, decidió cambiar de rumbo y optó por mi salida del canal. Los 2 programas seguirán hasta fin de año. Fue su decisión y hay que respetarla. En breve novedades sobre dónde nos encontraremos", manifestó Hernán Castillo. De este modo, el novio de Vidal se transformó en el principal responsable de su salida.

Junto a Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa (socios de Hernán en el programa que sale todos los mediodías en TNT Sports) también le dicen adiós a la señal perteneciente al Pack Fútbol de las cableoperadoras argentinas. La interna estalló a última hora del martes y el nombre del responsable está sobre la mesa.

Despidos masivos: TNT Sports echó a tres figuras de su canal

La noticia fue inesperada porque ambos son protagonistas principales de la pantalla de TNT Sports. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Hernán Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa no seguirán ejerciendo su rol de periodistas deportivos en la señal perteneciente al Pack Fútbol de las diferentes cableoperadoras.

Fue el periodista Pablo Montagna quien confirmó esta noticia a través de sus redes sociales. "Desconcierto y polémica en @TNTSportsAR. Les confirmaron que no seguirán siendo parte de esa pantalla @HernanSCastillo, @DistasioNicolas y Martin Costa. Sorpresa también en @Continental590 donde hacían #TNTSportsContinental con oyentes cautivos", expresó.

Luego de conocerse esta novedad, fue el propio Hernán Castillo quien le confirmó a un usuario de Twitter que seguirá trabajando en la radio pero no así en TNT Sports. "¿Es posta que no van a estar más?", consultó una persona, claramente preocupada. "En la radio, sí", respondió el conductor de Halcones y Palomas. Por el momento, no hubo novedades sobre quiénes reemplazarán al conductor y a los periodistas partidarios de River Plate y Boca Juniors.