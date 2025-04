La furia de Julián Santero, campeón del TC, contra la categoría: "No podemos"

Julián Santero, campeón del TC, con furia por cuestiones de organización.

El campeón del TC, Julián Santero, se hartó de este torneo y disparó munición gruesa contra la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera). El vigente campeón con Ford de la categoría más popular del automovilismo argentino arremetió fundamentalmente por las modernas carreras especiales y no dejó dudas en cuanto a su disconformidad al respecto.

El piloto mendocino de 31 años no está a gusto con las competiciones particulares, en las que hay que parar en los boxes sí o sí y son más largas que las tradicionales. De hecho, en la última presentación en Toay (La Pampa) fueron 45 vueltas, cuando las finales normales suelen ser de entre 20 y 25 giros.

Julián Santero se hartó de las carreras especiales del TC: "30 autos como máximo"

Consultado por el portal especializado Campeones al respecto, el joven cuyano puntualizó luego de lo ocurrido en La Pampa: "Todos nos confundimos y mareamos, porque era un auto de seguridad que en realidad no existía". "Si no vemos el Pace Car (Auto de Seguridad) en la pista, no frenamos", consideró el referente de Ford Mustang.

Acerca de lo que pasó en la pista, con las interrupciones permanentes, "Juli" añadió: "En Argentina no tenemos implementado el ‘virtual safety car’. Acá si no lo vemos físico, en la pista, no frenamos...". "Fueron tres o cuatro vueltas que fuimos a fondo, donde no sabíamos si había un accidente y, por supuesto, también había paradas en boxes", se explayó. "Por lo general me gustan más las carreras sprint que las de paradas en boxes. Después de lo que pasé, quizás estoy más convencido de que me gustan las sprint", reconoció.

Julián Santero, campeón del TC, con furia por cuestiones de organización.

Sobre esta situación, Santero contó que habló con las autoridades del Turismo Carretera para intentar disminuir la cantidad de vehículos participantes: "Planteé que si queremos seguir haciendo estas carreras, no podemos ser casi 60 autos en la pista...". En la misma dirección, el corredor aseguró que "todas las categorías que hacen este tipo de carreras tienen 30 autos como máximo, quizás menos", por lo que señaló: "Así podríamos hacerlo normalmente, todos podríamos parar en la misma vuelta, no habría tanto lío para ver quién va ganando y quién hizo paradas".

"Me parece que la categoría se está sobre presionando, porque no necesita estas carreras. Al público le gusta y entiende las carreras sprint normales, estas son más difíciles de entender y no le veo gran beneficio, no veo que el espectáculo sea muchísimo mejor como para seguir haciéndolas", aseveró el deportista profesional. Y concluyó: "Nos seguimos cargando de cosas, de leyes, también para los comisarios y el cronometraje... Cuando, en realidad, podríamos simplificarla y no hacerlas más. O hacerlas con menos cantidad de autos".

El calendario del Turismo Carretera en 2025