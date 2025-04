El nuevo dardo de Oakes a Colapinto para defender a Doohan: "Molesto"

Colapinto sigue a la espera de su regreso a la F1.

Tras el anuncio de la desvinculación de Esteban Ocon hacia el final de la temporada pasada, Jack Doohan fue anunciado como el reemplazante del francés a mediados del 2024, antes del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Pero tras el arribo del pilarense, Flavio Briatore, que había asumido el rol de asesor de Alpine, comenzó a interesarse por él gracias a su notable rendimiento en Williams y los rumores sobre su fichaje comenzaron a sonar cada vez con más fuerza.

Incluso la presentación del australiano en el GP de Abu Dhabi fue visto como un examen por parte del empresario italiano para decidir si necesitaba tener al piloto argentino como una segunda opción, algo que finalmente se confirmó a inicios de este 2025. En enero, la escudería francesa anunció el fichaje de Colapinto y todo el castillo de naipes que se había armado Doohan comenzó a tambalear, en especial por las presuntas cinco o seis carreras que tendría aseguradas en su contrato inicial.

La presión de los aficionados y de la prensa han llevado al oceánico a una posición complicada que lo ha mostrado mentalmente afectado, algo que incluso fue manifestado por su compañero Pierre Gasly hace unos meses. En este contexto, Oliver Oakes es uno de los pocos socios que tiene Doohan a la vista, puesto que se sabe que Briatore tiene más ganas de subir al pilarense que perder más puntos en el campeonato de constructores.

Tal es así que incluso tras las primeras cinco fechas, en las que el australiano ha mostrado un bajísimo rendimiento, el director de Alpine sigue defendiéndolo, ahora con un dardo a Colapinto. Y es que en una reciente entrevista con el podcast F1 Insider, el británico reveló que sintió lástima por la situación de su piloto tras el arribo de Franco en el invierno europeo.

“Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero eso no significa que tengamos que criticarnos unos a otros. Lo hemos visto recientemente con Jack durante el invierno. Realmente me sentí mal por él. Realmente me molestó porque es un piloto joven y necesita tener su oportunidad”, afirmó Oakes antes de hablar del impacto que se tiene a través de las redes sociales, tanto para dar noticias como para recibir críticas en todo momento.

“Todo el mundo lo estaba buscando antes de que incluso tuviera la oportunidad de hacer su debut en la F1 y era un poco molesto. Sí, como equipo firmamos a otro piloto de reserva, pero la intención era entonces dejar que todo el mundo se pusiera en contra de Jack”, agregó con respecto a la llegada de Colapinto. Por otro lado, agregó que sabe que es imposible “complacer a todo el mundo”, en referencia a los cuestionamientos que recibe en las redes por mantener al argentino en la banca y seguir apostando por Doohan.

Doohan está penúltimo en la tabla de posiciones.

Alpine hizo oficial la continuidad de Doohan

En medio de los posibles rumores por el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami del próximo fin de semana, Alpine publicó en sus redes sociales unas imágenes de la dupla que representará al equipo en la ciudad estadounidense. En estas, se ve a Pierre Gasly acompañado por Jack Doohan, por lo que no habrá alteración en la conformación del equipo para la sexta fecha, en la que el argentino se quedaría en Enstone por un cambio de planes de la escudería.