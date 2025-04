Sorpresa por la reaparición de Colapinto, luego de que Alpine no lo incluyera en Miami

Sorpresa por lo que hizo Franco Colapinto mientras se rumorea que vuelve en Alpine.

Franco Colapinto sorprendió a todos al reaparecer públicamente, después de que Alpine siguiera sin contar con él para el viaje a la próxima carrera en el Gran Premio de Miami (Estados Unidos) 2025. El corredor argentino de la Fórmula 1, de 21 años, llamó la atención al postear un video andando en bicicleta con su colega y compatriota José María "Pechito" López en Francia.

El cordobés, excorredor del TC, fue tricampeón del Campeonato Mundial de Turismos y también ganador de las 24 Horas de Le Mans, entre otros logros en su destacada trayectoria profesional en las pistas. Junto a los dos pilotos -grandes exponentes del automovilismo argentino a nivel mundial- también estuvo Martín Freytes, rugbier que se desempeña en Stade Nicois de Francia y es un amigo en común de los corredores.

Esta situación de "relajación" del bonaerense se da en medio de la disputa en la escuadra europea por la segunda butaca detrás de la del galo Pierre Gasly. Mientras que el director británico Oliver Oakes prefiere que continúe Jack Doohan, el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore apuesta por su "pollo" sudamericano.

¿Cuándo sería el debut de Colapinto en Alpine en la F1?

Luego de que Miami quedara fuera de sus posibilidades, ya que "Fran" seguirá con los trabajos en el simulador ese fin de semana, el probable estreno del deportista albiceleste con esta escudería podría ocurrir en la séptima fecha de la F1 en Ímola (Italia) el domingo 18 de mayo o ya en la séptima presentación en Barcelona (España) el 1° de junio. Los medios de comunicación europeos especializados en automovilismo publicaron que Flavio Briatore, el histórico asesor ejecutivo italiano del elenco de Enstone, perdió la paciencia con Doohan y se viene Colapinto. El pilarense de 21 años hoy está por encima de los otros corredores de prueba: Aron y el indio Kush Maini. Es más: allegados a Franco aseguraron que lo más probable es que debute en Emilia-Romagna.

Colapinto y Pechito López, andando en bicicleta en Francia.

El expiloto Rubén Salerno es amigo de Aníbal Colapinto, padre de Franco. Le dio una gran mano en 2022 para conseguir el apoyo de empresas estatales, lo que le permitió cerrar la segunda temporada en la Fórmula 3 en 2023. El "Tano", como se conoce al ex TC y TC2000, opinó que la chance de su compatriota puede llegar a ser en Italia. “Ahora pronto lo vamos a ver correr”, dijo en el programa Mesa de Campeones. Ante la repregunta del periodista Jorge Luis Legnani, respondió: “Yo calculo que sí. No tengo una data justa de cómo es el contrato de Doohan. Algunos hablaban de que Franco se iba a subir en Miami, yo creo que no, para mí va a ser en Ímola...”.